Τρίκαλα: Ο παράνομος σύνδεσμος της ΑΕΚ λειτουργούσε με “βιτρίνα” πολιτιστικού συλλόγου

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εντοπίστηκε στα Τρίκαλα, παράνομος «Σύνδεσμος» οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ, ο οποίος λειτουργούσε έχοντας ως «βιτρίνα» πολιτιστικό Σύλλογο.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο άνδρας υπεύθυνος του δήθεν «πολιτιστικού συλλόγου», έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, η οποία έλαβε χώρα απογευματινές ώρες χθες, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Τρικάλων και Λάρισας.

Ειδικότερα, αν και ο χώρος είχε λάβει έγκριση για λειτουργία ως Σωματείο με αποκλειστικά ιστορικό και πολιτιστικό σκοπό, διαπιστώθηκε ότι σε αυτόν συγκεντρώνονταν συστηματικά οργανωμένοι φίλαθλοι ομάδας κατά τη διάρκεια των αθλητικών της αναμετρήσεων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να εισέρχεται στον χώρο, χρησιμοποιώντας κλειδιά που κατείχε, τα οποία αντιστοιχούσαν σε κλειδαριές και λουκέτα του «Συνδέσμου», ενώ σε σωματική έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αμφιβόλου γνησιότητας χαρτονόμισμα ονομαστικής αξίας 100 ευρώ, καθώς και 3,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ακολούθησε έρευνα στον χώρο, όπου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 κροτίδες, 38 πυροτεχνικές κατασκευές – βεγγαλικά, 16 ναυτικοί πυρσοί, 7 σπρέι διάφορων χρωματισμών, 5 καπνογόνα, 3 μπλούζες με διακριτικά της ΑΕΚ, ξύλινο κοντάρι, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις.

Επισημαίνεται ότι, στους χώρους του «Συνδέσμου» υπήρχαν διακριτικά, τοιχογραφίες, έπιπλα και αντικείμενα που παρέπεμπαν αποκλειστικά στη δράση οργανωμένων οπαδών, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε δραστηριότητα συναφής με τον δηλωθέντα πολιτιστικό ή ιστορικό χαρακτήρα του Σωματείου.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, στο σημείο προσήλθαν 8 οπαδοί της ομάδας, οι οποίοι προσήχθησαν στο τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό, τα όπλα, τις φωτοβολίδες και τα ναρκωτικά, καθώς και για κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

