Τρίκαλα: Μέλος κυκλώματος ναρκωτικών ανήλικος – Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών προχώρησαν τις μεταμεσονύκτιες ώρες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στα Τρίκαλα, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Πρόκειται για έναν 38χρονο και έναν 17χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια νομότυπης έρευνας στην οικία του ανήλικου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 83 γραμμαρίων, μία ζυγαριά ακριβείας, καθώς και 101 πλαστικά σακουλάκια διαφόρων μεγεθών, τα οποία εκτιμάται ότι προορίζονταν για διακίνηση.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, κάτοχος των κατασχεθέντων ήταν ο 38χρονος, για τον οποίο διαπιστώθηκε επιπλέον ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, με ποινή κάθειρξης 9 ετών.

Παράλληλα, συνελήφθη και η 44χρονη μητέρα του ανήλικου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση συνεχίζει η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.