Τρίκαλα – Καλαμπάκα: Αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής

Στην τελική ευθεία εισέρχονται τα έργα αποκατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου στη Θεσσαλία, με το μεγάλο χρονικό στοίχημα να είναι η ολοκλήρωσή τους έως τα τέλη Αυγούστου, ώστε από τον Σεπτέμβριο να αυξηθούν οι συχνότητες των δρομολογίων στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Την πρόοδο των εργασιών επιθεώρησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλο, και τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, Στέλιο Σακαρέτσιο. Η αυτοψία επικεντρώθηκε στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias».

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, μεταξύ άλλων, στην αποκατάσταση του τμήματος Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα, το οποίο αποτελεί βασικό κομμάτι του συνολικού σχεδιασμού για την επαναφορά της πλήρους λειτουργικότητας του σιδηροδρομικού δικτύου της Θεσσαλίας.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ και με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, περιλαμβάνει ακόμη τις αποκαταστάσεις στη διπλή γραμμή Δομοκός – Κραννώνας και στη γραμμή Λάρισα – Βόλος, καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης, ETCS L1, τηλεδιοίκησης και ηλεκτροκίνησης, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της χωρητικότητας του βασικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας.

Τα σιδηροδρομικά έργα των Daniel και Elias

Αναλυτικά, τα έργα που αφορούν στην αποκατάσταση των σιδηροδρομικών δικτύων της περιοχής, προϋπολογισμού περίπου 450 εκατ. ευρώ, είναι:

Αποκατάσταση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από την έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού (Χ.Θ. 288+600) έως την είσοδο του Σ.Σ. Κραννώνα (Χ.Θ. 328+840) μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias” με προϋπολογισμό 173.600.000€ (με ΦΠΑ).

από την έξοδο του Σ.Σ. Δομοκού (Χ.Θ. 288+600) έως την είσοδο του Σ.Σ. Κραννώνα (Χ.Θ. 328+840) μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias” με προϋπολογισμό 173.600.000€ (με ΦΠΑ). Αποκατάσταση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας, σε εντοπισμένα τμήματα της γραμμής, μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias” με προϋπολογισμό 57.660.000€ (με ΦΠΑ).

σε εντοπισμένα τμήματα της γραμμής, μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias” με προϋπολογισμό 57.660.000€ (με ΦΠΑ). Αποκατάσταση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias”, με προϋπολογισμό 181.660.000€ (με ΦΠΑ).

μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias”, με προϋπολογισμό 181.660.000€ (με ΦΠΑ). Εργασίες αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου – Μηλεών από τον Σ.Σ. Άνω Λεχωνίων (Χ.Θ. 12+500) έως τον Σ.Σ. Μηλεών (Χ.Θ. 28+200) μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias”, με προϋπολογισμό 1.860.000,00€ (με ΦΠΑ).

από τον Σ.Σ. Άνω Λεχωνίων (Χ.Θ. 12+500) έως τον Σ.Σ. Μηλεών (Χ.Θ. 28+200) μετά τις θεομηνίες “Daniel” και “Elias”, με προϋπολογισμό 1.860.000,00€ (με ΦΠΑ). Αποκατάσταση των συστημάτων Σηματοδότησης, ETCS L1, Τηλεδιοίκησης και Ηλεκτροκίνησης στο τμήμα της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής από το ΣΣ Παλαιοφάρσαλο (Χ.Θ 296+245) έως ΣΣ Κράννων (ΧΘ 336+330) που καταστράφηκε από την κακοκαιρία “Daniel”, με προϋπολογισμό 37.200.000,00€ (με ΦΠΑ).

trikalaenimerosi.gr (Με πληροφορίες από metaforespress.gr)