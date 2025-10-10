Τρίκαλα: “Η Επανεκκίνηση Καρδιάς ξεκινά από το Σχολείο”

Μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία με δύο όψεις για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ελήφθη και υλοποιείται στα Τρίκαλα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς στις 16 Οκτωβρίου.
Η πρωτοβουλία έχει τίτλο «Η Επανεκκίνηση Καρδιάς ξεκινά από το Σχολείο» και αποτελείται από δύο δράσεις.
Εκδήλωση
Η πρώτη αφορά σε εκδήλωση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση απινιδωτή και την ΚΑΡΠΑ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, 10.00 – 13.00 στο κτήριο Παπαστεριάδη, περιλαμβάνοντας ομιλίες και επίδειξη ΚΑΡΠΑ.
Τη διοργανώνουν ο Δήμος Τρικκαίων και το ΤΕΦΑΑ της ΣΕΦΑΑΔ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τη στήριξη της e-trikala AE, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΕΠΦ), τελώντας υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων «Ο Ασκληπιός».
Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς που κάθε χρόνο εορτάζεται στις 16 Οκτωβρίου, συνεχίζοντας την πολύχρονη σύμπραξη του ΤΕΦΑΑ της ΣΕΦΑΑΔ-ΠΘ και του Δήμου Τρικκαίων σε ενέργειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ.
Τα θέματα που θα αναπτυχθούν, είναι:
Α. Πρώτες Βοήθειες σε:
– Αιφνίδια κατάρρευση – Καρδιακή Ανακοπή
Λαμπρινή Οικονόμου, Ηλίας Ντούμας
– Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα (Πνιγμονή)
Ελισάβετ Ευθυμίου
Β. Το Σχολείο σώζει ζωές
Ελένη Πολύζου
Γ. «Η διδασκαλία της ΚΑΡΠΑ στην εκπαίδευση» ένα καινοτόμο ψηφιακό σύγγραμμα
Χριστίνα Καρατζαφέρη
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων στις βασικές δεξιότητες της ΚΑΡΠΑ.
Ομιλητές
– Ελισάβετ Ευθυμίου BSc, MSc, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Εκπαιδεύτρια BLS ERC
– Χριστίνα Καρατζαφέρη PhD, Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΠΘ και Κοσμήτορας ΣΕΦΑΑΔ ΠΘ, ΠΜΣ «Ιατρική του Τρόπου Ζωής», Εκπαιδεύτρια BLS ERC
– Ηλίας Ντούμας PhD, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Εκπαιδευτήρια Αθηνά, Εκπαιδευτής BLS ERC
– Λαμπρινή Οικονόμου MEd, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Υποδιευθύντρια 33ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, Εκπαιδεύτρια BLS ERC
– Ελένη Πολύζου MD MSc, Αναισθησιολόγος, Ερευνήτρια ΤΕΦΑΑ ΠΘ, Διευθύντρια Σεμιναρίων BLS ERC
Στα σχολεία
Την ίδια ημέρα, τις ώρες 10:00 -11:00 π.μ. θα προβληθεί σε όλα τα σχολεία του Δήμου Τρικκαίων εκπαιδευτικό – ενημερωτικό βίντεο με θέμα την ΚΑΡΠΑ, την επανεκκίνηση καρδιάς και τις πρώτες βοήθειες.
Η προβολή θα γίνει ταυτόχρονα, μέσω Live streaming στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων.
