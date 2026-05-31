Τρίκαλα: Δεκάδες χορωδοί στην νοσταλγική συναυλία-αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη 

Μια κοινή κατάθεση ψυχής. Μια συνάντηση ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών και τόπων που ενώνονται μέσα από τη δύναμη της χορωδιακής έκφρασης και την αλήθεια του ελληνικού τραγουδιού ήταν η μεγάλη χορωδιακή συναυλία-αφιέρωμα στον μεγάλο δημιουργό Βασίλη Τσιτσάνη, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Μουσείο Τσιτσάνη.

Περισσότεροι από 90 χορωδοί ανέβηκαν επί σκηνής για να ζωντανέψουν τραγούδια που άντεξαν στον χρόνο, τραγούδια που περπάτησαν δίπλα στον λαό, στα βάσανα, στους έρωτες, στους καημούς και στις μικρές χαρές της ζωής. Σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν βιαστικά, η μουσική του Τσιτσάνη παραμένει ένα σταθερό καταφύγιο μνήμης και αλήθειας· μια φλόγα που συνεχίζει να φωτίζει τις καρδιές των ανθρώπων.

Η διεύθυνση των χορωδιών, η διδασκαλία και οι εναρμονίσεις ήταν του κ. Παναγιώτη Τσουκνίδα, ενώ στο πιάνο και επίσης στη διδασκαλία των χορωδιών βρισκόταν ο κ. Ανδρέας Ξενόπουλος.

Συμμετείχαν οι χορωδίες:

-Χορωδία Ενηλίκων Piano Plus Festival

-Χορωδία Ενηλίκων «Στέγη για τη Μουσική» (Μουσικό Σχολείο Λιβαδειάς)

-Χορωδία Παναγίας Βρυούλων

-Χορωδία Λυρείου Παιδικού Χωριού

-Νεανική Χορωδία «Legatti» (Μουσικό Σχολείο Λιβαδειάς)

Το μουσικό αυτό αφιέρωμα θα παρουσιαστεί επίσης στη Βοιωτία και στην Αθήνα, συνεχίζοντας το ταξίδι της μουσικής του Τσιτσάνη εκεί όπου ανήκει πάντα: κοντά στους ανθρώπους.