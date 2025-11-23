Τρίκαλα: Από απλές στάσεις λεωφορείων, καλαίσθητες πληροφοριακές πινακίδες

Μια ακόμη κίνηση για να πληροφορούνται κάτοικοι και επισκέπτες, στοιχεία για μνημεία και αξιοθέατα των Τρικάλων, έκανε ο Δήμος Τρικκαίων μέσω της “Αστική Ανάπτυξη” ΑΕ.

Τρεις στάσεις του Αστικού ΚΤΕΛ “ντύθηκαν” με προσεγμένες πληροφοριακές πινακίδες, που αποτυπώνουν ισάριθμα τοπόσημα της πόλης: Μουσείο Τσιτσάνη, Τζαμί, κεντρική πεζογέφυρα.

Με ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία να αναγράφονται και με περισσότερα να εμφανίζονται στο κινητό μέσω qr code, οι πινακίδες τοποθετήθηκαν στις στάσεις του ΚΤΕΛ στην αρχή της οδού Τσιτσάνη, ένα από τα πλέον κεντρικά σημεία των Τρικάλων. Ετσι, με τη χρήση της τεχνολογίας, κάθε ενδιαφερόμενος/η μεταφέρεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων, όπου παρατίθενται στοιχεία για τα συγκεκριμένα αξιοθέατα, γνωρίζοντας καλύτερα τα Τρίκαλα και τα μνημεία τους.

Τις επόμενες ημέρες τοποθετούνται άλλες 3 αντίστοιχες πληροφοριακές πινακίδες σε άλλα σημεία της πόλης.

Από το γραφείο Τύπου