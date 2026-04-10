Τρίκαλα: Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα

Ευχάριστα φαίνεται πως είναι τα νέα για τον 19χρονο φοιτητή του ΑΠΘ που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο νεαρός αποσωληνώθηκε κι έχει επικοινωνία, ενώ συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Τρικάλων.

Ο κ. Γιαννάκος δίνει εύσημα στο προσωπικό του νοσοκομείου και σημειώνει ότι θα χρειαστεί και νευρολογική εκτίμηση, αλλά «φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή».

Η ανακοίνωση του ΑΠΘ

Σε ανακοίνωσή τους την Πέμπτη οι πρυτανικές αρχές σχετικά με την πρόσφατη εκδήλωση κρούσματος μηνιγγίτιδας σε φοιτητή του Τμήματος Κτηνιατρικής, η πρυτανεία του ΑΠΘ αναφέρει:

Ο φοιτητής μας στις 4 Απριλίου εκδήλωσε υψηλό πυρετό με κεφαλαλγία και την επομένη ημέρα πήγε στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου Τρικάλων με τα παραπάνω συμπτώματα και επιπλέον πτώση επιπέδου συνείδησης και αυχενική δυσκαμψία. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις από όπου ταυτοποιήθηκε μηνιγγιτιδόκοκκος και έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες αναφοράς προς τον ΕΟΔΥ. Από τότε και μέχρι σήμερα, ο ασθενής παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε σταθερή και σταδιακά βελτιούμενη κατάσταση.

Οι ενέργειες οι οποίες προτείνονται από την Επιτροπή Υγείας του Ιδρύματος, λόγω και της παρέλευσης σχεδόν 10 ημερών από την τελευταία επαφή του φοιτητή με το ακαδημαϊκό περιβάλλον (μαθήματα, Εργαστήρια), είναι όσες έχουν ήδη γίνει βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ που είναι η λήψη προφυλακτικής αντιμικροβιακής αγωγής για 10 ημέρες από τις επαφές του παθόντα (έγινε ήδη η ιχνηλάτηση). Ευνοϊκή συγκυρία ήταν η σύμπτωση του κρούσματος με την έναρξη των διακοπών του Πάσχα και της διακοπής του συγχρωτισμού στους ακαδημαϊκούς χώρους.

Ιδιαίτερη έμφαση συνιστάται να δοθεί στην αναγκαιότητα του εμβολιασμού για την προστασία της ακαδημαϊκής κοινότητας από παρόμοιους μελλοντικούς κινδύνους, όπως έχει ήδη συμπεριλάβει η Επιτροπή Υγείας του Αριστοτελείου στην πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση προς την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία της πόλης μας με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας.

