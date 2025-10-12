Τρίκαλα: Ανήλικοι “χτύπησαν” σπίτι και έκλεψαν φάκελο με 6.500 ευρώ

H παραβατικότητα ανηλίκων παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις με τα Τρίκαλα να μην ξεφεύγουν από τον κανόνα.

Τελευταίο κρούσμα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τρεις ανήλικοι που αφαίρεσαν από το σπίτι γυναίκας ποσό 6.500 ευρώ.

Η ανακοίνωση:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής από οικία και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανήλικων.

Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε, την 08/09-10-2025 στα Τρίκαλα, οι δύο ανήλικοι αφαίρεσαν έναν φάκελο από το εσωτερικό οικίας ημεδαπής γυναίκας, ο οποίος περιείχε το χρηματικό ποσό των -6.500- ευρώ.

Η υπόθεση ερευνάται περαιτέρω, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.