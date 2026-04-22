Τρία Χρυσά Βραβεία και μία Διάκριση για τα αναψυκτικά Κλιάφα στα Quality Awards 2026 της Monde Selection

Ξεχωριστή χρονιά για την Οικογένεια Κλιάφα η φετινή, καθώς συμπληρώνει 100 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο των αναψυκτικών και συγχρόνως επιβραβεύεται από νέες διεθνείς διακρίσεις στα Quality Awards 2026 της Monde Selection, ενός από τους πλέον καταξιωμένους θεσμούς αξιολόγησης προϊόντων παγκοσμίως.

Τα αναψυκτικά Κλιάφα απέσπασαν κορυφαίες διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους δέσμευση στην ποιότητα, τη γεύση και την καινοτομία.



Χρυσό βραβείο απέσπασαν η Πορτοκαλάδα, η Πορτοκαλάδα Χωρίς Ανθρακικό και η Βυσσινάδα, καθώς επίσης, διακρίθηκε και η Λεμονάδα.

Οι βραβεύσεις αυτές αναδεικνύουν τη σταθερή ποιότητα και τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά των αναψυκτικών Κλιάφα, τα οποία είναι χωρίς συντηρητικά και ξεχωρίζουν για τη δροσερή, αυθεντική και μοναδική τους γεύση.

Με ιστορία ενός αιώνα, η Οικογένεια Κλιάφα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά αναψυκτικών, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη παραγωγή και τις απαιτήσεις του σημερινού καταναλωτή.

Συνεχίζοντας με την ίδια φιλοσοφία, η Οικογένεια Κλιάφα επενδύει στην ποιότητα των προϊόντων της, διατηρώντας αναλλοίωτη τη γεύση που την ξεχωρίζει, προσφέροντας καθημερινά απολαυστικές επιλογές στους καταναλωτές.