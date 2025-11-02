Το Halloween στα τρία ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων (φωτο)

Με παιχνίδια, φαντασία και δημιουργία οι μαθητές και μαθήτριες των ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων μετείχαν σε γιορτή για πολιτιστικά δρώμενα άλλων χωρών. Αφορμή ήταν το Halloween και στα τρία ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων ( ΣΤΑΘΜΟΣ,ΦΡΟΥΡΙΟ, ΟΜΟΝΟΙΑ) στήθηκαν όμορφες γιορτές.

Εργαστήρια, θεατρικά παιχνίδια, ζωγραφική προσώπου, σκάλισμα κολοκύθας και πολύχρωμες δράσεις, οι επιλογές για τα παιδιά είναι πολλές – και κάθε χρόνο γίνονται και πιο ευφάνταστες, με τη δωρεάν απασχόληση των παιδιών.

Οι χώροι των ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων μεταμορφώθηκαν σε έναν μαγικό, μυστηριώδη κόσμο για τα παιδιά, που φόρεσαν τις αγαπημένες τους στολές και έζησαν μία αξέχαστη περιπέτεια, γνωρίζοντας μια διαφορετική γιορτή.

Από το γραφείο Τύπου