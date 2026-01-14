Το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων στο Μουσείο “Θεόφιλος” και στο ΚΕΠΕΑ Μακρινίτσας

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική και πολιτιστική επίσκεψη στο μουσείο «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» στην Ανακασιά και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας (ΚΕΠΕΑ), στο πλαίσιο δράσεων βιωματικής μάθησης, πολιτιστικής καλλιέργειας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Κατά την επίσκεψη στο μουσείο «ΘΕΟΦΙΛΟΣ», οι μαθητές/τριες πληροφορήθηκαν για τη ζωή και το έργο του σημαντικού λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, μέσα από οργανωμένη ξενάγηση και επαφή με τα εκθέματα. Αναδείχθηκε η αξία της λαϊκής τέχνης ως φορέα ιστορίας, παράδοσης και πολιτιστικής μνήμης, ενώ οι μαθητές/ριες ήρθαν σε επαφή με έργα καλλιτεχνικής έκφρασης που αποτυπώνουν την ελληνική κοινωνία και καθημερινότητα παλαιότερων εποχών.

Στη συνέχεια, στο ΚΕΠΕΑ Μακρινίτσας, οι μαθητές/ριες παρακολούθησαν αρχικά εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας», κατά την οποία ενημερώθηκαν για τη σημασία των παραδοσιακών γεφυριών ως στοιχείων της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της χώρας, τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, καθώς και για τη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον.

Ακολούθως, οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και συμμετείχαν σε βιωματική εκπαιδευτική δραστηριότητα, κατά την οποία επισκέφθηκαν και παρατήρησαν από κοντά παραδοσιακά πετρόχτιστα γεφύρια της περιοχής. Μέσα από την επιτόπια παρατήρηση και τη συνεργασία, κατανόησαν τη σημασία της προστασίας και ανάδειξης των πετρογεφυριών, ως μνημείων λαϊκής αρχιτεκτονικής που συνδέουν την ανθρώπινη δημιουργία με το φυσικό τοπίο.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής συνείδησης των μαθητών, προωθώντας τη βιωματική μάθηση, την ομαδική εργασία και τη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την εμπειρία. Η ενημέρωση που λάβαμε από το Περιβαλλοντικό Κέντρο ήταν ουσιαστική, καλοδομημένη και ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη.

Παρουσιάστηκαν με σαφήνεια τόσο οι περιβαλλοντικές πτυχές και οι στόχοι προστασίας της φύσης, όσο και η πολιτιστική διάσταση του έργου του Θεόφιλου, μέσα από παραδείγματα, ιστορικά στοιχεία και ζωντανές αφηγήσεις. Ο τρόπος παρουσίασης ήταν προσιτός, διαδραστικός και ενθάρρυνε τον διάλογο, δίνοντας τη δυνατότητα να κατανοήσουμε σε βάθος το περιεχόμενο και τη σημασία όσων είδαμε και ακούσαμε.

To σχολείο ευχαριστεί θερμά τους εκπαιδευτικούς του Περιβαλλοντικού Κέντρου Μακρινίτσας και του Μουσείου «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» για την κατατοπιστική τους ενημέρωση. Τέλος ευχαριστεί τους κ. Καρανίκα Γιάννη, κ. Μπίχτα Βασιλική και κ. Σταφυλά Μαρία που οργάνωσαν και υλοποίησαν αυτήν τη δράση για τους μαθητές/ριες του σχολείου.

Το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων θα συνεχίσει να υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών και καλλιεργούν τον σεβασμό προς την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον.