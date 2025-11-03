Το 11ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο στα Τρίκαλα

Το 11ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο, που διοργανώνουν οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Θεσσαλίας, με την ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τρικάλων, θα πραγματοποιηθεί στις 8 & 9 Νοεμβρίου 2025, στο ΑΝΑΝΤΙ Resort & Spa, στα Τρίκαλα. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών.

Με κεντρικό θέμα «Ψυχή στη Γνώση, Καρδιά στη Συνεργασία. Η Ανθρώπινη Πλευρά της Φαρμακευτικής Υπόστασης», το φετινό συνέδριο θα επικεντρωθεί τόσο στις υπηρεσίες και τη φαρμακευτική φροντίδα προς τους πολίτες, όσο και σε ευρύτερα ζητήματα και προκλήσεις της δημόσιας υγείας.

Σε αυτό θα δώσουν το «παρών» διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της φαρμακευτικής αγοράς που θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν στην υγεία, την πρόληψη, τη φροντίδα και την καθημερινότητα του φαρμακείου, εστιάζοντας στην ανθρώπινη πλευρά της φαρμακευτικής υπόστασης.

Το 11ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο θα ασχοληθεί με θέματα όπως: η συνεργασία φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ο ρόλος του φαρμακοποιού, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Υγείας, ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στον Τομέα της Υγείας, οι προοπτικές και οι προκλήσεις για τα φαρμακεία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, καθώς και η σημασία της συνεργασίας των επιστημόνων υγείας στο περιβάλλον της δημόσιας υγείας της Ελλάδας.