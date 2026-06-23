Το 1ο Θερινό Σχολείο Μαθηματικών στα Τρίκαλα – Συμμετείχαν μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Θερινό Σχολείο Μαθηματικών, που διοργάνωσε το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας από τις 16 έως τις 20 Ιουνίου 2026, στους φιλόξενους χώρους του 7ου ΓΕΛ Τρικάλων.

Στο Θερινό Σχολείο συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες που ολοκλήρωσαν τις τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας συμμετείχαν με ενθουσιασμό, χαρά, ενδιαφέρον και δημιουργική περιέργεια στις εκπαιδευτικές δράσεις που είχαν σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς.

Οι μαθητές εργάστηκαν συνεργατικά σε ομάδες, συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας, συμμετείχαν σε μαθηματικές και διαθεματικές δραστηριότητες, έθεσαν ερωτήματα, έλυσαν απορίες και κατανόησαν σημαντικές μαθηματικές έννοιες μέσα σε ένα περιβάλλον που ενθάρρυνε την ενεργό συμμετοχή, τη συνεργασία και την ανακάλυψη της γνώσης.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε καθημερινά δύο συνεδρίες μαθηματικών διάρκειας 75 λεπτών η καθεμία, κατά τις οποίες διδάχθηκαν, ανάλογα με την τάξη, θεματικές ενότητες όπως κλάσματα, ποσοστά, εξισώσεις, δυνάμεις, γεωμετρία, μονάδες μέτρησης επιφάνειας και όγκου, μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων και άλλες βασικές μαθηματικές έννοιες.

Παράλληλα, καθημερινά πραγματοποιούνταν μία ακόμη συνεδρία διάρκειας 75 λεπτών αφιερωμένη σε βιωματικές και διαθεματικές δράσεις. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με τα εργαστήρια Χημείας και Φυσικής, γνώρισαν βασικές αρχές της Κρυπτογραφίας, δημιούργησαν στα εργαστήρια Εικαστικών, ήρθαν σε επαφή με τη Μηχανική Μάθηση και συμμετείχαν με ιδιαίτερο ζήλο στο παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού.

Η μεγάλη ανταπόκριση των μαθητών αποτυπώθηκε και στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης που συμπληρώθηκαν με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Οι μαθητές εξέφρασαν πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης από τη συνολική εμπειρία του Θερινού Σχολείου, ενώ ιδιαίτερα δημοφιλή αναδείχθηκαν τα εργαστήρια Χημείας, τα οποία συγκέντρωσαν τις περισσότερες προτιμήσεις.

Στα εργαστήρια και τις δράσεις δίδαξαν και συντόνισαν οι:

Χημεία: Παιζάνου Αλεξάνδρα

Φυσική: Παπάς Βασίλειος και Σπανιάς Αθανάσιος

Εικαστικά: Κοτσίρας Ηλίας

Κρυπτογραφία:Ζαραμπούκα Αθανασία.

Εισαγωγή στη Μηχανική μάθηση: Καλλιάρας Κωνσταντίνος

Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού: Καλλιάρας Κωνσταντίνος – Τσιούτσια Ουρανία

Τα μαθήματα των Μαθηματικών υλοποίησαν οι παρακάτω μαθηματικοί, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και μέλη του Παραρτήματος Τρικάλων (με αλφαβητική σειρά):

Γκανά Κωνσταντίνα

Γκανάς Θειφάνης

Ζαραμπούκα Αθανασία

Μαχαιρά Ανδρονίκη

Παπαθανασίου Αλεξάνδρα

Τζιάννης Γεώργιος

Τσατσαρώνης Δημήτριος

Τσιούτσια Ουρανία

Φέκου Ευαγγελία

Χρονόπουλος Σταύρος

Η διοικούσα Επιτροπή και η Οργανωτική Επιτροπή του Θερινού Σχολείου “ευχαριστούν θερμά όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν με συνέπεια, προσοχή και αστείρευτη διάθεση για μάθηση, συμβάλλοντας με την παρουσία και τον ενθουσιασμό τους στην επιτυχία της δράσης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς που προσέφεραν αφιλοκερδώς τις γνώσεις, τον χρόνο και την εμπειρία τους, σχεδίασαν και υλοποίησαν τα μαθήματα και τα εργαστήρια και στήριξαν έμπρακτα αυτή την πρωτοβουλία.

Ευχαριστούμε επίσης τους γονείς και κηδεμόνες που μας εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους και στήριξαν από την πρώτη στιγμή τη διοργάνωση.

Τέλος, εκφράζουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων του 7ου ΓΕΛ Τρικάλων για την άψογη συνεργασία και την εξαιρετική φιλοξενία. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τη Διευθύντρια κ.Τσιοτινού Αθανασία και την Υποδιευθύντρια κ. Καραμήτρου Αριστέα για τη συνεχή υποστήριξη και την πρόθυμη ανταπόκρισή τους σε κάθε ανάγκη της διοργάνωσης.

Η επιτυχία του Θερινού Σχολείου απέδειξε ότι τα Μαθηματικά μπορούν να γίνουν πεδίο δημιουργίας, συνεργασίας, ανακάλυψης και χαράς. Η θερμή συμμετοχή των παιδιών, η αφοσίωση των εκπαιδευτικών και η εμπιστοσύνη των γονέων μάς δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε και να καθιερώσουμε το Θερινό Σχολείο Μαθηματικών ως έναν σημαντικό θεσμό εκπαιδευτικής προσφοράς για την τοπική κοινωνία.”