Το χρονικό της διαμάχης των δύο αδερφών που κατέληξε σε δολοφονία – Τι αναφέρει ο γιος του θύματος

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στα Τρίκαλα, όπου 86χρονος πυροβόλησε και σκότωσε με καραμπίνα τον 82χρονο αδερφό του Φώτη Παπακώστα στην είσοδο της κατοικίας του θύματος.

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, οι λόγοι ήταν οικονομικοί, οι οποίοι μάλιστα είχαν ξεκινήσει πριν από 25 χρόνια. Ήταν μία ζωή συνεργασίας που τους έφερε απέναντι. Η οικοδομική τους επιχείρηση είχε συνέχεια ακόμα και όταν ο ένας αδερφός αποχώρησε. Οι δυο τους τα «έσπασαν» και η τεράστια περιουσία έγινε το μήλο της έριδος.

«Καθόταν στο παγκάκι και του έριξε, δεν μπορεί σε αυτό σημείο να ήρθε για να καθαρίσει το όπλο. Αυτό εδώ είναι το κάλυμμα με το οποίο έκρυβε την καραμπίνα», λέει ο γιος του θύματος.

Το χρονικό

Όλα έγιναν το μεσημέρι χθες Πέμπτη. Ο 82χρονος είχε μόλις παρκάρει και όταν τον αντιλήφθηκε ο 86χρονος τον πυροβόλησε και τον σκότωσε.

«Τα τελευταία χρόνια δεν έχουν σχέσεις, απλά βρίσκονται στην ίδια οικοδομή, αλλά δεν μιλιόντουσαν. Αυτός διέλυσε την εταιρεία, ήθελε να είναι μόνος του, άνοιξε ένα μαγαζί μόνος του, μαζί με τα παιδιά του. Περίμενε δύο ώρες. Όταν τον σκότωσε έβαλε απαθέστατος την καραμπίνα στο αυτοκίνητο. Ήταν εδώ κάτω, τον πιάνω του λέω τι έκανες; Δεν το πίστευα», συμπληρώνει ο γιος του θύματος.

«Με πολύ μεγάλο σεβασμό στην μνήμη του θανόντος και την υπέρτατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χήρας και των παιδιών του, τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους», τόνισε ο δικηγόρος του 86χρονου.

Ο φερόμενος ως δράστης ισχυρίζεται ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε, με τις Αρχές να ερευνούν την υπόθεση. Ο 86χρονος πάντως φέρεται να περίμενε τον αδελφό του στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διέμενε ο δεύτερος, σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Τότε φέρεται να άνοιξε πυρ, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 86χρονος ήταν αυτός που κάλεσε το 100, ενημερώνοντας τις Αρχές για τον πυροβολισμό και τον τραυματισμό του αδελφού του.

«Έστησε καρτέρι στον πατέρα μου ο αδερφός του – Βρέθηκε μπροστά του και τον πυροβόλησε»

Ο Δώρης Παπακώστας, γιος του θύματος, αναφέρθηκε στο τραγικό περιστατικό.

«Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο έφτασε σε αυτό το σημείο αυτός ο άνθρωπος. Ό,τι κι αν είχαν, ό,τι και να έγινε, έχουν περάσει τόσα χρόνια. Έλεος. Δεν ήμασταν στα δικαστήρια. Είχαν ό,τι είχαν πριν από πάρα πολλά χρόνια, στα μεταξύ τους. Έκλεισε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Χώρισαν, καλώς ή κακώς χώρισαν. Όλος ο κόσμος μπορεί να ξέρει να καταλάβει για ποιο λόγο χώρισαν και δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Καλώς ή κακώς, συνέχισε τη ζωή του, συνέχισε ο πατέρας μου τη ζωή του», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Αναγκαστικά έμεναν στην ίδια πολυκατοικία γενικά, γιατί είχε γίνει η πολυκατοικία πριν γίνει όλο το κακό, όταν συμβίωναν πριν χωρίσουν, και έμεναν εκεί. Αναγκαστικά έμεναν εκεί. Δεν είχαν ούτε καλημέρα, ούτε καλησπέρα, ούτε καληνύχτα. Αναγκαστικά, όποτε κι αν βρίσκονταν στην είσοδο της πολυκατοικίας δεν έδιναν σημασία ο ένας στον άλλον, πήγαινε ο καθένας στο σπίτι του. Δεν είχαν τα τελευταία χρόνια καυγάδες. Απλά έπρεπε και έμεναν στην ίδια πολυκατοικία».

Για το συμβάν ο κ. Παπακώστας τόνισε: «Όλα τα χρόνια κάτω στο χώρο της πιλοτής που υπήρχε, δεν καθόταν κανένας από όλους. Ούτε οι ίδιοι, ούτε τα παιδιά τους, ούτε τα εγγόνια τους, ούτε κανένας, για τον λόγο ότι δεν ήθελαν να έρθουν αντιμέτωποι και να αντικρίσουν ο ένας τον άλλον. Τώρα, τη συγκεκριμένη μέρα, για κάποιο λόγο ο ίδιος περίμενε. Είχε στήσει καρτέρι του πατέρα μου. Γιατί ήξερε πότε θα φύγει από το σπίτι, θα γυρίσει στο σπίτι του, στη μητέρα μου. Ήταν στο εργοστάσιο. Μαζί ήμασταν εκείνη την ημέρα, μαζί ήμασταν όπως κάθε μέρα.

Γύρισε στο σπίτι και βρέθηκε προ εκπλήξεως μπροστά του και τον πυροβόλησε. Είχε ένα δίκαννο, δεν ήξερε κανένας ότι υπάρχει αυτό όπως ισχυρίστηκαν. Ίσως για κάποιους δικούς του λόγους το είχε πάρει πριν από κάποια χρόνια, για τους δικούς του λόγους, και όπως καταλαβαίνουμε και όπως αποδεικνύεται, για ποιο λόγο το πήρε. Είχε σκοπό να σκοτώσει τον πατέρα μου. Γιατί; Γιατί; Γιατί; Έφτασαν τα 80, ζήστε όσο σας δώσει ο Θεός. Πέρασαν τα χρόνια. Ας σας δώσει ο Θεός λίγο παραπάνω και να φύγετε κύριοι! Τι πράγματα είναι αυτά; Είναι δυνατόν; Έλεος. Γιατί να σηκώσει καραμπίνα, γιατί να σηκώσει το δίκαννο; Δύο φορές τον τρύπησε τον πατέρα μου. Δεν είχε πειράξει κανέναν. Ήταν κύριος και μπορούν να σας το πουν όλοι αυτό».

megatv.com