Το πρώτο «ΚΕΠ Ενέργειας» στη χώρα λειτουργεί στον Δήμο Τρικκαίων – Τι προσφέρει σε πολίτες και επιχειρήσεις

Με έμφαση στην πληροφόρηση των πολιτών και στη διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με τις δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας, ο Δήμος Τρικκαίων ξεκίνησε τη λειτουργία του το «ΚΕΠ Ενέργειας».Πρόκειται για ένα Κέντρο Πληροφόρησης που λειτουργεί δίπλα ακριβώς από το κανονικό ΚΕΠ (στην οδό Ιακωβάκη), για να υποστηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους

– να εξοικονομήσουν ενέργεια,

– να μειώσουν το λειτουργικό κόστος,

– να κάνουν το σπίτι ή την επιχείρησή τους πιο «πράσινα».

Το νέο ΚΕΠ επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, συνομιλώντας με το προσωπικό, που τον ενημέρωσε για τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του Κέντρου.

Επεσήμανε, δε, ο κ. Σακκάς, ότι το ΚΕΠ ευθυγραμμίζεται πλήρως και αποτελεί τμήμα των δράσεων και πολιτικών που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων, στο πλαίσιο της συμμετοχής του – ήδη από το 2023 – στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Εξυπνες Πόλεις της Ευρώπης

Τι προσφέρει

Οι κύριες υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΕΠ Ενέργειας, είναι:

– Ενημέρωση για τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

– Συμβουλές για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων

– Πληροφόρηση για τρέχουσες επιδοτήσεις και προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας

– Σύνδεση με την Ενεργειακή Κοινότητα που ετοιμάζει ο Δήμος Τρικκαίων

– Δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τις “πράσινες” τεχνολογίες.

Για παράδειγμα, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα ενημερώνονται για τυχόν υπάρχοντα ενεργά προγράμματα «Εξοικονομώ», «Ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων», «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», και γενικά, για τρέχοντα κάθε φορά παρόμοια προγράμματα για πολίτες και επιχειρησεις.

Στο ΚΕΠ,

– ΔΕΝ πληρώνονται λογαριασμοί ρεύματος, φυσικού αερίου

– Γίνεται ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τα υπάρχοντα κάθε φορά τιμολόγια των εταιρειών

– ΔΕΝ γίνεται επιλογή προγραμμάτων. Οι πολίτες έχουν την ευχέρεια της επιλογής προγραμμάτων, κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης, με βάση τα δικά τους κριτήρια.

Πότε λειτουργεί

Είναι ανοιχτό για επιχειρηματίες και πολίτες Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 έως 14:30. Λειτουργεί στον χώρο του ΚΕΠ με είσοδο από την οδό Ιακωβάκη.

Κόμβος

Το ΚΕΠ Ενέργειας είναι ένας κόμβος πληροφόρησης και διακρίβωσης των πραγματικών αναγκών πολιτών και επιχειρήσεων σχετικά με την ενέργεια. Στόχος, το να μπορέσει ο Δήμος Τρικκαίων να σχεδιάσει και να διεκδικήσει εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών για την πόλη και τα χωριά.

Η αποστολή του ΚΕΠ Ενέργειας

Το Κέντρο είναι τμήμα του έργου “Energy4All” για τη δημιουργία Κόμβου Κλιματικής Ουδετερότητας στην πόλη των Τρικάλων.

Αυτός ο Κόμβος περιλαμβάνει τέσσερις πλευρές: ΚΕΠ Ενέργειας, Ενεργειακή Κοινότητα, Παρατηρητήριο Κλιματικής Ουδετερότητας, Μέτρηση περιβαλλοντικών συνθηκών στην πόλη.

Ταυτοχρόνως, είναι μια πιλοτική δράση, για

– Έξυπνα δίκτυα εξοικονόμησης ενέργειας

– Αισθητήρες ενέργειας σε δημοτικά κτήρια

– Παρακολούθηση και βελτίωση χρήσης ενέργειας

Το ευρωπαϊκό έργο “Energy4All” χρηματοδοτείται μέσω της πρωτοβουλίας NetZeroCities από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.