Το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στον Δήμο Πύλης

Ο Δήμος Πύλης ετοιμάζει ένα μοναδικό εορταστικό ταξίδι για κατοίκους και επισκέπτες.

Ο Δήμος Πύλης υποδέχεται την πιο λαμπερή εποχή του χρόνου με μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων, δράσεων και εκπλήξεων που υπόσχονται να γεμίσουν μικρούς και μεγάλους με χαρά, αισιοδοξία και χριστουγεννιάτικη μαγεία. Φέτος, ο στολισμός της πόλης ανανεώνεται πλήρως, με μοναδικές φωτεινές συνθέσεις, διακοσμητικές παρεμβάσεις και μια ζεστή, παραμυθένια ατμόσφαιρα που θα μεταμορφώσει το κέντρο αλλά και κάθε κοινότητα του Δήμου.

Οι τελετές φωταγώγησης, οι θεματικές δράσεις για τα παιδιά, τα μουσικά δρώμενα και μια σειρά από πρωτότυπες πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν το φετινό πρόγραμμα με μότο: «Χριστούγεννα στην Πύλη – Εκεί που σμίγουν οι καρδιές».

Με αφορμή την έναρξη της περιόδου των εορταστικών εκδηλώσεων ο δήμαρχος Πύλης κ. Κώστας Μαράβας επισημαίνει «Φέτος αποφασίσαμε να δώσουμε στην Πύλη μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη ταυτότητα. Ο στολισμός μας θα είναι πιο εντυπωσιακός από ποτέ και η πόλη μας γίνεται σημείο συνάντησης, χαράς και ζεστασιάς για όλους. Θέλουμε οι γιορτές να φέρουν κοντά τις οικογένειες, να τονώσουν την τοπική αγορά και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον αισιοδοξίας. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί!»

Από την πλευρά της, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για θέματα Πολιτισμού κα Βάσω Παλλαντζά τονίζει τη σημαντικότητα των εορταστικών εκδηλώσεων που ξεκινούν μάλιστα από την προσεχή Κυριακή, 30 Νοεμβρίου. Όπως αναφέρει σε δήλωσή της, «Με πολύ δουλειά και μεράκι προετοιμάσαμε ένα πρόγραμμα που αγκαλιάζει παιδιά, νέους και μεγαλύτερους. Καινοτόμες δράσεις, παραδοσιακά δρώμενα που έρχονται στο σήμερα ανανεωμένα, εργαστήρια, παιχνίδια και εκπλήξεις δημιουργούν ένα πλούσιο γιορτινό σκηνικό. Στόχος μας είναι να δώσουμε ζωή και ζεστασιά σε κάθε γωνιά του Δήμου και να μεταδώσουμε το πραγματικό μήνυμα των Χριστουγέννων: τη συνύπαρξη, την αγάπη και την αλληλεγγύη.».

Σημαντική είναι και η συμβολή φορέων αλλά και ιδιωτών που στήριξαν και στηρίζουν έμπρακτα και γενναιόδωρα το εορταστικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Πύλης ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Π.Ε. Τρικάλων, τη γαλακτοβιομηχανία «ΟΜΗΡΟΣ», τη μπισκοτοποιία ΒΙΟΛΑΝΤΑ, τη γαλακτοβιομηχανία LAFarm, τον Όμιλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και τη Βιομηχανία «ΒΙΟΣΑΛ». Επίσης, τις Τοπικές Κοινότητες και τους Συλλόγους καθώς και όσους προσέφεραν σε ιδέες και εθελοντική δράση συμπορευόμενοι με το όραμα της δημοτικής αρχής για μια μοναδική εορταστική περίοδο. Η συμβολή τους είναι καθοριστική και με τη στήριξή τους η Πύλη καταφέρνει να προσφέρει σε κατοίκους και επισκέπτες μια ζεστή γιορτινή εμπειρία αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία του Δήμου- τόσο με θεσμούς όσο και με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα- μπορεί να προσφέρει συλλογικό όφελος στην περιοχή.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των Εορταστικών Εκδηλώσεων

«Χριστούγεννα στην Πύλη – Εκεί που σμίγουν οι καρδιές»

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025

Ώρα: 5 και 30 μμ

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Ελάτη

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν με τον φωτισμό της «νεράιδας» των ορεινών μας περιοχών, την Ελάτη. Τα φώτα της γιορτής ανάβουν και σηματοδοτούν την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025

Φωταγώγηση χριστουγεννιάτικων δέντρων

Καλόγηροι: στις 5 και 30 μμ

Φήκη: στις 8 μμ

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2025

Φωταγώγηση χριστουγεννιάτικων δέντρων

Γόμφοι: στις 6 μμ

Δροσερό: στις 6 μμ

Κοτρώνι: στις 6 και 30 μμ

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικων δέντρων

Πηγή: στις 6 μμ

Πιάλεια: στις 6 μμ

Άγιος Βησσαρίωνας: στις 6 και 30 μμ

Παλαιομονάστηρο: στις 6 και 30 μμ

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025

Γιορτή Τσιγαρίδας από τον Σύλλογο Γυναικών Ελάτης

Ώρα: 5 και 30 μμ

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Πύλη

Ώρα: 6 μμ

Το Χριστουγεννιάτικο πνεύμα έρχεται να μας φωτίσει και να σκορπίσει τις γιορτινές του αχτίδες σε κάθε γωνιά της Πύλης , στις καρδιές μικρών και μεγάλων, κατοίκων και επισκεπτών. Οι πλούσιες δράσεις και ο μοναδικός διάκοσμος θα ζεστάνουν το απόγευμα του Σαββάτου και θα μας παρασύρουν γλυκά σε μια αξέχαστη γιορτή!

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2025

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικων δέντρων

Πετροχώρι: στις 6 μμ

Λυγαριά: στις 6 και 30 μμ

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025

Χριστουγεννιάτικη γιορτή από τον Σύλλογο Γυναικών Πιάλειας «Η Καλλιπάτειρα»

Ώρα: 6 μμ

Στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου

Στουρναρέικα: στις 6 και 30 μμ

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025

Τουρνουά SUBSOCCER στην πλατεία της Πύλης

Ώρα: 11 πμ

Σε συνεργασία με τον ΑΟ Πύλης «Πορταϊκός», θα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε και να αθληθούμε με ένα από τα πιο πρωτότυπα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Το κυριότερο βέβαια είναι ότι θα βρεθούμε όλοι μαζί περνώντας ευχάριστες στιγμές στην καρδιά της Πύλης!

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025

Συναυλία στην πλατεία της Πύλης με το συγκρότημα JUKEBOX

Ώρα: 7 και 30 μμ

Οι JUKEBOX θα ανεβάσουν τον ρυθμό, θα δώσουν παλμό σε μια ανεπανάληπτη γιορτή που θα κατακλείσει με νότες και κέφι την Πλατεία της Πύλης. Στο φως των Χριστουγέννων, το ιδιαίτερα αγαπημένο συγκρότημα που αποτελείται από τους: Κατερίνα Μπαρμπαρούση – φωνή, Γιάννη Καραλπακίδη – κιθάρα και Βασίλη Σαμαρά – κιθάρα και φωνή θα μας ξεσηκώσει προσφέροντας μια αξέχαστη γιορτινή στιγμή.

Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025

Γιορτή «Γουρνοχαράς» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Στουρναρέικων «Τα Κούτσαινα»

‘Ωρα: 11 πμ

Στην πλατεία του χωριού Στουρναρέικα

Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2025

Θεατρική Παράσταση «Χριστουγεννιάτικη ιστορία…10 χρόνια μετά»

Ώρα: 7 μμ

Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο Πύλης

Μια σύμπραξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλης και του Δήμου Πύλης ανεβάζει την αυλαία με μια διαφορετική Χριστουγεννιάτικη ιστορία που έχει πολλά να μας πει.

Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025

SantaRun με αφετηρία το Δημαρχείο Πύλης

Ώρα: 11 πμ

Λίγο πριν την λήξη του έτους και αφού έχουμε απολαύσει δράσεις και γιορτινά εδέσματα, φτάνουμε στο Δημαρχείο της Πύλης φέρνοντας μαζί μας την αθλητική μας διάθεση αλλά και το κέφι μας. Το SantaRun που συνδιοργανώνεται με τον Ο.Π.Ο.Π. Πύλης με διαδρομές 1 και 5 χλμ, θα μας γεμίσει ενέργεια και θετική διάθεση.

Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2025

Γιορτή Τσιγαρίδας στο Βροντερό από τον Πολιτιστικό Σύλλογο

Ώρα 11 πμ