Το πείραμα του Ερατοσθένη στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Μαθητές και μαθήτριες του 5ου Γυμνασίου προχώρησαν στην αναβίωση του περίφημου πειράματος του Ερατοσθένη, επιχειρώντας να υπολογίσουν την περιφέρεια της Γης με τρόπο παρόμοιο με εκείνον που εφαρμόστηκε από τον Ερατοσθένη στον 3ο αιώνα π.Χ.

Το συγκεκριμένο πείραμα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της επιστήμης, καθώς απέδειξε με απλό αλλά ευφυή τρόπο τη σφαιρικότητα της Γης και ανέδειξε τη δύναμη της γεωμετρίας στην κατανόηση του κόσμου. Σήμερα, συνεχίζει να εμπνέει την μαθηματική κοινότητα σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των ισημεριών.

Λίγο μετά την εαρινή ισημερία, μαθητές/τριες του σχολείου πραγματοποίησαν το πείραμα στον προαύλιο χώρο. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών κ. Ζυγουράκη και κ. Σταφυλά, μέτρησαν το μήκος της σκιάς μιας κατακόρυφης ράβδου (γνώμονα) τη στιγμή που ο Ήλιος βρισκόταν στο ανώτερο σημείο του ουρανού.

Αξιοποιώντας βασικές γεωμετρικές αρχές και δουλεύοντας συνεργατικά, κατάφεραν να υπολογίσουν τόσο την ακτίνα όσο και την περίμετρο της Γης, πετυχαίνοντας ιδιαίτερα ικανοποιητική προσέγγιση των πραγματικών τιμών.

Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται στη φιλοσοφία της βιωματικής μάθησης που προωθεί το σχολείο, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή. Παράλληλα, τους βοηθά να αντιληφθούν τη σημασία της επιστημονικής μεθόδου, να εκτιμήσουν την ευφυΐα των αρχαίων επιστημόνων και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους μέσα από τη συμμετοχή σε μια επιτυχημένη επιστημονική δράση.

Το πείραμα δεν αποτέλεσε απλώς μια μαθηματική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική εμπειρία μάθησης, που απέδειξε ότι μέσα από τη συνεργασία και την παρατήρηση, οι μαθητές/τριες μπορούν να κατανοήσουν βαθύτερα τον κόσμο που τους περιβάλλει.

Το 5ο Γυμνάσιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή και τον ενθουσιασμό των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών, και συνεχίζει με συνέπεια να υποστηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη γνώση και την ενεργό συμμετοχή στη μάθηση.