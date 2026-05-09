Το πανηγύρι στον Άγιο Ιωάννη Ροπωτού

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και την αθρόα συμμετοχή πιστών τελέστηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός στο γραφικό Εκκλησάκι Ροπωτού, προς τιμή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και Ευαγγελιστή, Ιερουργούντος του Καθηγούμενου Ιεράς Μονής της Παναγίας της Σπηλιάς Αγράφων Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου Μητρόπουλου συνεπικουρούμενος από Ιερείς της περιοχής. Ακολούθησε η τελετή της Αρτοκλασίας και του Υψώματος του Αγίου στον αύλειο χώρου της Εκκλησίας και το προσκύνημα της Εικόνας από τους πιστούς.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροπωτού (του Δήμου Πύλης) κ. Κωνσταντίνος Πλιάτσικας οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών κ. Αθανάσιος Κωστάκης, Συντονισμού Έργων –Επιστασίας- Ηλεκτροφωτισμού και Παιδικών Χαρών κ. Παναγιώτης Τσόλας, η δημοτική Σύμβουλος κ. Λαμπρινή Οικονόμου και ο Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης κ. Αθανάσιος Μανούρας.

Η παρουσία των στελεχών του Δήμου Πύλης έδωσε ένα επίσημο τόνο στην εορτή, ενώ αποτέλεσε ευκαιρία για επικοινωνία με τους κατοίκους του Ροπωτού.

Τέτοιες εκδηλώσεις αποδεικνύουν, παρά τις δυσκολίες που έχει περάσει το Ροπωτό λόγω των καθιζήσεων, η πίστη και η θέληση να κρατήσουν ζωντανό το χωριό τους παραμένουν ακλόνητες.

Επίσης προσφέρθηκε φιλοξενία σε όλους με παραδοσιακό φαγητό.