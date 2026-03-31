Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το τμήμα Ιατρικής και η Αγγειοχειρουργική κλινική τίμησαν τη μνήμη του Στέλιου Κούτσια

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το τμήμα Ιατρικής και η Αγγειοχειρουργική κλινική τίμησαν τη μνήμη και την προσφορά του εκλιπόντος Αναπληρωτή Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Στέλιου Κούτσια. Συγκινημένη ήταν η σύζυγός του Μαρίας Ρούκα όταν παρέλαβε τα λουλούδια, και ο γιος της Γιώργος Κούτσιας όταν πήρε την τιμητική πλακέτα για τον πατέρα του. η οποία είπε τα ακόλουθα: Στέκομαι σήμερα ενώπιον σας με βαθιά συγκίνηση για την τιμή που αποδίδετε στον σύζυγό μου Στέλιο Κούτσια αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην Αγγειοχειρουργική κλινική της Λάρισας και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

“Η ίδρυση της Αγγειοχειρουργικής κλινικής Λάρισας για τον Στέλιο Κούτσια δεν ήταν απλώς ένα επαγγελματικό βήμα. Ηταν ένα όραμα, ένα όραμα για την Θεσσαλία, για καλύτερη φροντίδα των ασθενών στο περιβάλλον τους χωρίς να είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και αυτό το όραμα έγινε πραγματικότητα με αμέτρητες ώρες δουλειάς, δυσκολίες,, αποφάσεις με ευθύνη, αλλά και ακλόνητη πίστη στο σκοπό. Με τον κ. Γιαννούκα ένωσαν τις δυνάμεις τους και έθεσαν τα θεμέλια για κάτι που ξεπέρασε τα όρια μιας κλινικής . Έγινε σημείο αναφοράς για την ιατρική κοινότητα. Σήμερα δεν τιμάται μόνο η προσφορά ή τα επιτεύγματα ενός ανθρώπου. Σήμερα τιμάται μια διαδρομή ζωής, μια παρακαταθήκη.

Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, διότι σήμερα καταφέρατε την απουσία του συζύγου μου Στέλιου Κούτσια να την μετατρέψετε σε αισθητή παρουσία για την οικογένειά μου.”.