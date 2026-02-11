Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Ι.ΛΟ.Σ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλολογικού, Ιστορικού, Λογοτεχνικού Συνδέσμου (Φ.Ι.ΛΟ.Σ) Τρικάλων, το οποίο προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 9ης Φεβρουαρίου 2026, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Θεόδωρος Νημάς, πρόεδρος,
Δημήτριος Σούλας, αντιπρόεδρος,
Δημήτριος Τσιγάρας, γενικός γραμματέας,
Ελένη Τζαβέλλα, ειδική γραμματέας,
Παρασκευή Λάππα-Πουλιανίτη, ταμίας,
Αγορίτσα Σκανδάλη, μέλος,
Ευαγγελία Μπαρούτα, μέλος.
Αναπληρωματικά Μέλη:
Σωτήριος Αδάμος,
Ευθυμία Νικολάου,
Αχιλλέας Σιάχος.
Εξελεγκτική Επιτροπή
Άννα Ντιναπόγια-Λιακατσίδα,
Ιωάννης Καρασιώτος,
Αθανάσιος Παπαβασιλείου.