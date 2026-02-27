Η αποτελεσματική διοίκηση οικογενειακών επιχειρήσεων στο επίκεντρο ημερίδας του Επιμελητηρίου

Με ενδιαφέρον και ουσιαστικό διάλογο, πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική ημερίδα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με θέμα «Οικογένεια & Επιχείρηση: Από τις διαφωνίες στο τραπέζι, στις επαγγελματικές αποφάσεις».

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση της οικογενειακής επιχείρησης, όπως οι ρόλοι των μελών της οικογένειας, η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων για πωλήσεις, πελάτες, τιμές, αγορές, προμηθευτές, πιστωτική πολιτική, επενδύσεις, η συνύπαρξη διαφορετικών γενεών, η μέτρηση της απόδοσης και η ομαλή διαδοχή.

Το Επιμελητήριο Τρικάλων συνεχίζει να επενδύει στη γνώση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των επιχειρηματιών και στελεχών της τοπικής αγοράς, μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές ημερίδες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της επιχειρηματικότητας.

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Τρικάλων εκφράζει θερμές ευχαριστίες στον εισηγητή κ. Ζησιμάτο Γιάννη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Zisimatos Management και πιστοποιημένο εκπαιδευτή για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δράσεων «Level Up Your Business».