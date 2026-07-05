Το μέλλον του ελληνικού στίβου διαπρέπει στα Τρίκαλα – Ξεχωριστές επιδόσεις από τους 1057 αθλητές και αθλήτριες από όλη τη χώρα

Ακόμη μία μεγάλη γιορτή του στίβου φιλοξενούντα Τρίκαλα.

Στις 4 και 5 Ιουλίου 2026 στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων “Χρήστος Παπανικολάου –

Σοφία Σακοράφα” διεξάγεται με μεγάλη επιτυχία το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Στίβου Κ20.

Στον αγωνιστικό χώρο βρίσκονται 1.057 αθλητές και αθλήτριες από 204 σωματεία από ολόκληρη τη χώρα που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, καθώς αποτελούν το μέλλον του ελληνικού στίβου.

Σημειώθηκαν πολλές μεγάλες επιδόσεις και πανελλήνια ρεκόρ, σε πλαίσιο άμιλλας και συναγωνισμού.

Για παράδειγμα, ο Άρης Παπαδόπουλος (ΓΣ Άργους «Ο Αριστίων») πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη σφαιροβολία Κ20, κατακτώντας τη νίκη με βολή στα 20,45 μ., πέτυχε την τέταρτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος στην κατηγορία του, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας το όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.

Επίσης, η Δανάη Μπακογιάννη (ΣΑΚΑ) πέτυχε σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μ. με εμπόδια Κ20, διανύοντας την απόσταση σε 13.67 (-0,8).

Επίσης, πολλοί/ες αθλητές και αθλήτριες πέτυχαν σημαντικές επιδόσεις και σε προσωπικό επίπεδο, χτίζοντας το μέλλον τους.

Στις κερκίδες βρέθηκαν πάρα πολλοί θεατές, που χειροκρότησαν τις επιδόσεις και τις συμμετοχές.

Στους αγώνες παρέστη τόσο η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα και ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμό του Δήμου Τρικαίου Μιχάλης, ο οποίος επεσήμανε τη συνεχή φιλοξενία μεγάλων αγώνων στα Τρίκαλα, στο κέντρο της χώρας, με παράδοση στον αθλητισμό.

Από τον Δήμο Τρικκαίων πραβρέθηκε επίσης ο εντεταλμένος σύμβουλος Αθλητικών Χώρων Κώστας Αργυρίου.

Οι αγώνες διοργανώθηκαν από τον ΣΕΓΑΣ, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Τρικαίων.

Από το γραφείο Τύπου