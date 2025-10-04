Το “Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης” στον Δήμο Πύλης

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου της Δ/νσης Πολεοδομίας-Περιβάλλοντος και Τ.Υ. & η Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) πραγματοποίησαν την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, για πρώτη φορά, την πρωτότυπη ψυχαγωγική – εκπαιδευτική δράση, το ‘’Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης’’.

Η δράση έλαβε χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Πύλης, με την συμμετοχή μαθητών και μαθητριών Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Πύλης.

Κύριος στόχος αυτής της διαδραστικής και βιωματικής εκδήλωσης, ήταν η εμπέδωση της κουλτούρας της ανακύκλωσης και η απόκτηση γνώσεων, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν ένα σύστημα αξιών υπευθυνότητας και σεβασμού απέναντι στο περιβάλλον, που θα διασφαλίσει την ποιότητα της ζωής τους και την προστασία και βιωσιμότητα του πλανήτη για τις επόμενες γενιές.

Τα παιδιά, μέσα από δημιουργικά και διασκεδαστικά παιχνίδια, όπως φιδάκι, στόχος, παζλ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μπόουλινγκ, ψάρεμα, ενημερώθηκαν για την αξία της ανακύκλωσης συσκευασιών, έμαθαν να ξεχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα από τα μη ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ είχαν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν και παράλληλα να εκπαιδευτούν στην ορθή χρήση του Μπλε κάδου και στα υλικά που δέχεται.

Αναλυτικότερα, έμαθαν :

Ποια υλικά μπορούμε να ρίχνουμε στον μπλε κάδο της Ανακύκλωσης; χάρτινες συσκευασίες και χαρτοκιβώτια από π.χ. χυμούς, γάλα, δημητριακά, απορρυπαντικά, κ.α. χάρτινη ύλη προερχόμενη από χώρους γραφείων όπως π.χ. κόλλες Α4, τετράδια, εφημερίδες κοκ όταν δεν υπάρχει ειδικός κάδος(καμπάνα) για τα συγκεκριμένα ρεύματα υλικών στην γειτονιά μας. αλουμινένια κουτάκια από αναψυκτικά, μπύρες κ.α. λευκοσιδηρές συσκευασίες από γάλα εβαπορέ, καφέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό, κ.λπ.

Τι δεν ρίχνουμε στους μπλε κάδους ανακύκλωσης; υπολείμματα τροφών μπαταρίες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές οικοδομικά υλικά λάδια τζάμια δέρμα και υφάσματα ογκώδη όπως κλαδιά δέντρων αντικείμενα από ξύλο

Τι όφελος έχουμε κάνοντας Ανακύκλωση; Προστατεύουμε το περιβάλλον και αναβαθμίζουμε την ποιότητα της ζωής μας Μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) με αποτέλεσμα να επιμηκύνεται ο χρόνος ζωής τους Εξοικονομούμε ενέργεια και πρώτες ύλες Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας Προκύπτουν συναλλαγματικά οφέλη για τη χώρα μας Συνεισφέρουμε στον πολιτισμό καθώς η διαχείριση των αποβλήτων είναι δείκτης πολιτισμού.



Στο τέλος της εκδήλωσης, όλες/οι οι μαθήτριες/τές έλαβαν, ως αναμνηστικό, μία τσάντα ανακύκλωσης με έντυπο ενημερωτικό υλικό.