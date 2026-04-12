Το Κοινωνικό Εστιατόριο στηρίζει καθημερινά πάνω από 220 άτομα – Μοίρασε τρόφιμα για το πασχαλινό τραπέζι

Με προσφορά γευμάτων και δείπνων για 3 ημέρες, το Κοινωνικό Εστιατόριο του Δήμου Τρικκαίων στηρίζει και αυτό το Πάσχα τους/τις ωφελούμενους/ες της δομής.

Το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου 2026 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς επισκέφθηκε τον χώρο των καθετοποιημένων Κοινωνικών Δομών του Δήμου, όπου το προσωπικό διαμοίρασε τα τρόφιμα για το πασχαλινό τραπέζι και τις ημέρες αργίας.

Η δομή βρίσκεται στο πλευρό των ωφελουμένων, στηρίζοντας καθημερινώς πάνω από 220 άτομα.

Ο κ. Σακκάς υπενθύμισε τη συνεργασία και την προσφορά της τρικαλινής κοινωνίας στο Κοινωνικό Εστιατόριο, ευχαριστώντας δημοσίως τον πρώην αντιδήμαρχο Τρικκαίων Γιώργο Στουρνάρα, που για άλλη μια φορά προσέφερε τρόφιμα (το κρέας) για κάθε ωφελούμενο/η.

Παρούσα ήταν και η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Δήμητρα Νάτσινα.

Επίσης ο κ. Σακκάς αντήλλαξε ευχές με το προσωπικό και με ωφελούμενους/ες, ευχόμενος “Καλή Ανάσταση” και “Καλό Πάσχα”.

Από το γραφείο Τύπου