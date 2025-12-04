Το κλίμα στα μπλόκα θυμίζει εκείνα της εποχής του 1996

Στον κόμβο της Νίκαιας έξω από τη Λάρισα η εθνική οδός είναι μπλοκαρισμένη, όμως οι αγρότες βρίσκονται σε διαρκή κίνηση – στήνουν τέντες, ξεφορτώνουν ξύλα από πλατφόρμες για τις σόμπες και τις ψησταριές, στολίζουν για τα Χριστούγεννα, γράφει η Καθημερινή στο οδοιπορικό του Κώστα Κουκουμάκα στο μεγάλο αγροτικό μπλόκο της Λάρισας.

Στη Θεσσαλία βρίσκονται πάνω από 2.000 τρακτέρ, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά. «Το κλίμα θυμίζει τα μπλόκα του 1996», λέει στην εφημερίδα ο Ρίζος Μαρούδας, αγροτοσυνδικαλιστής από τη Λάρισα και βετεράνος των κινητοποιήσεων. «Υπάρχουν στοιχεία ξεσηκωμού. Δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ με ψίχουλα», λέει ο ίδιος.

Το μπλόκο έξω από τη Λάρισα έχει κάποιο συμβολισμό, λένε οι πρώτοι άνθρωποι που έφθασαν εδώ την Κυριακή. «Εγιναν επεισόδια, όμως κόψαμε την Ελλάδα στα δύο. Μετά από εμάς, πολλοί αγρότες πήραν θάρρος», αναφέρουν.

Στη Νίκαια τα τρακτέρ, που υπολογίζονται σε περισσότερα από 1.000, είναι παραταγμένα και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού, και επίσης κάτω από τις γέφυρες, στον παράδρομο και στις ανισόπεδες εξόδους. Ξεχωρίζει μια μεγάλη λευκή τέντα, στην οποία γίνονται κάθε απόγευμα οι συνελεύσεις του μπλόκου, και έπειτα υπάρχουν στη σειρά μικρότερες τέντες από αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους ανά περιοχή – τον Τύρναβο, τα Φάρσαλα, τα χωριά της Κάρλας, τους κτηνοτρόφους της Μαγνησίας.

Στο πλευρό των αγροτών

Οι αγρότες στον κόμβο της Νίκαιας συντονίζονται στις ζωντανές συνδέσεις των τηλεοπτικών δελτίων και παρακολουθούν σκυμμένοι στα κινητά τις εξελίξεις από τα υπόλοιπα μπλόκα. Μιλούν για την κουτσουρεμένη φετινή προκαταβολή των ενισχύσεων, για τα χρέη τους σε γεωπόνους, για τα χαμένα ζώα από την ευλογιά, για το αγροτικό πετρέλαιο και το ρεύμα.

Οι κομματικές τους ταυτότητες φαίνεται να είναι στην άκρη. Επιπλέον, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν έχει λειτουργήσει ο κοινωνικός αυτοματισμός – τα τελευταία 24ωρα από το μπλόκο της Νίκαιας έχουν περάσει συνταξιούχοι, οδηγοί ταξί, άνθρωποι από το τοπικό εργατικό κέντρο.

«Αυτός ο τόπος, με τον παγωμένο χειμώνα και το αποπνικτικό καλοκαίρι, δεν θα υπήρχε χωρίς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους», λέει στην «Καθημερινή» ο Θάνος Κουτσούκης, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας που ήταν χθες έξω, στην εθνική οδό. «Η μητέρα μου ήρθε εδώ από την Πελοπόννησο γιατί υπήρχε η καλλιέργεια της γης. Αυτό, όμως, τα τελευταία χρόνια εκλείπει». Στον εσωτερικό επαρχιακό δρόμο από την Καρδίτσα έως τη Λάρισα, τα χωριά του Κάμπου είναι αφημένα σε μια απόκοσμη ησυχία. Δεν κυκλοφορεί άνθρωπος και τα σχολεία κλείνουν γιατί δεν υπάρχουν παιδιά.

Από το ρεπορτάζ του Κώστα Κουκουμάκα στην Καθημερινή