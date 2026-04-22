Το Καστράκι τιμά τον Άγιο Γεώργιο Μανδηλά

Την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, εορτή του Αγίου Μεαλομάρτυρος Γεωργίου, γιορτάζει και πανηγυρίζει το εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου Μανδηλά Καστρακίου.

Το απόγευμα της Τετάρτης και περί ώρα 7:00 θα ψαλλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός. Στο τέλος του εσπερινού θα τελεσθεί η αρτοκλασία.

Το πρωί της Πέμπτης 23ης του μηνός, , ώρα 7:30, θα ψαλλεί η ακολουθία του όρθρου και θα τελεσθεί Πανηγυρική θεία Λειτουργία με αρτοκλασία.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα τηρηθεί η παράδοση του ανεβάσματος εις το μοναστήριον με το γνωστό τρόπο, διά την τοποθέτηση των μαντηλιών τα οποία είναι τάματα των ευλαβών χριστιανών και προσκυνητών εις τον Αγ. Γεώργιον.