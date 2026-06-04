Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας φέρνει τις εξελίξεις της σύγχρονης ιατρικής στα Τρίκαλα – Στο επίκεντρο η Ουρολογία, η ρομποτική χειρουργική και το laser

Οι εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία αλλάζουν ραγδαία τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται σήμερα πολλές παθήσεις, προσφέροντας νέες δυνατότητες στους γιατρούς και καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς. Με στόχο να φέρει αυτή τη γνώση πιο κοντά στο κοινό, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διοργανώνει στα Τρίκαλα την επιστημονική ημερίδα «Καινοτόμες θεραπείες στην Ουρολογία – Ρομποτική Χειρουργική και Laser στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας», την Τρίτη 9 Ιουνίου, στο Κτήριο Παπαστεριάδη, στις 19.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων και αποτελεί μία ακόμη πρωτοβουλία εξωστρέφειας του νοσοκομείου, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τις νεότερες θεραπευτικές δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη ουρολογία.

Στο επίκεντρο της ημερίδας θα βρεθούν η ρομποτική χειρουργική, οι εφαρμογές laser και οι σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές που αλλάζουν τα δεδομένα στην αντιμετώπιση ουρολογικών παθήσεων, όπως ο καρκίνος του προστάτη, η λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος και η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις από τους Ουρολόγους της Α’ Ουρολογικής Κλινικής του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, οι οποίοι εφαρμόζουν καθημερινά τις πλέον σύγχρονες θεραπευτικές πρακτικές.

Η Α’ Ουρολογική Κλινική του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες κλινικές του νοσοκομείου, καλύπτοντας όλο το φάσμα της σύγχρονης ουρολογίας, από τη διάγνωση και θεραπεία των συχνότερων ουρολογικών παθήσεων έως την ουρολογική ογκολογία και τις πλέον εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Με έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση και την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, η κλινική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους ασθενείς της Κεντρικής Ελλάδας.

Καθοριστικό ρόλο στη νέα εποχή της ουρολογίας διαδραματίζει το ρομποτικό σύστημα χειρουργικής Da Vinci, το οποίο λειτουργεί στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες των χειρουργικών τμημάτων του νοσοκομείου. Η ρομποτική χειρουργική προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια, βελτιωμένο χειρουργικό έλεγχο και σημαντικά οφέλη για τον ασθενή, όπως μικρότερο χειρουργικό τραύμα, λιγότερη απώλεια αίματος και ταχύτερη ανάρρωση.

Πίσω από αυτές τις δυνατότητες βρίσκεται μια ομάδα ιατρών με σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση. Οι Ουρολόγοι Χειρουργοί Κωνσταντίνος Σκριάπας, Διευθυντής της Α’ Ουρολογικής Κλινικής, Δημήτριος Καραγιάννης, Αναπληρωτής Διευθυντής, και Νικόλαος Κολίτσας, Επιμελητής της Κλινικής, συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη των σύγχρονων ουρολογικών υπηρεσιών του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, αξιοποιώντας τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες και θεραπευτικές μεθόδους προς όφελος των ασθενών.

Η ημερίδα στα Τρίκαλα αποτελεί παράλληλα μια ευκαιρία να αναδειχθεί η ευρύτερη πορεία ανάπτυξης του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. Τα τελευταία χρόνια το μοναδικό ιδιωτικό νοσοκομείο της Κεντρικής Ελλάδας επενδύει συστηματικά σε νέες τεχνολογίες, σε καινοτόμο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και στην ενίσχυση των ιατρικών του ομάδων. Η λειτουργία του συστήματος Da Vinci, η ανάπτυξη εξειδικευμένων τμημάτων και η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών του ενισχύουν τον ρόλο του ως νοσοκομειακού κέντρου αναφοράς για ολόκληρη την Κεντρική Ελλάδα.

Σε μια εποχή όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας αποτελεί ζητούμενο για πολλές περιοχές της χώρας, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας αποδεικνύει ότι οι πιο σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές μπορούν να βρίσκονται κοντά στον ασθενή, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης σε μεγάλα αστικά κέντρα. Και αυτή ακριβώς είναι η ουσία της εκδήλωσης στα Τρίκαλα: να δείξει ότι το μέλλον της ιατρικής δεν είναι μακριά. Είναι ήδη εδώ, στην Κεντρική Ελλάδα.