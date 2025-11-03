Το Επιμελητήριο Τρικάλων σε εκθέσεις τροφίμων και ποτών

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι προτίθεται να συμμετάσχει, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στις ακόλουθες εκθέσεις τροφίμων και ποτών

FoodExpo, 14-16 Μαρτίου 2026, Μetropolitan Expo, Αθήνα (foodexpo.gr) Freskon, 23-25 Απριλίου 2026, Εκθεσιακό κέντρο HELEXPO, Θεσσαλονίκη (freskon-expo.gr) ProWein, 15-17 Μαρτίου 2026, Ντίσελντορφ, Γερμανία (prowein.com) SIAL PARIS, 17-21 Οκτωβρίου 2026, Παρίσι (sialparis.com)

Το Επιμελητήριο Τρικάλων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας θα επιδοτήσει μέρος του κόστους συμμετοχής κάθε επιχείρησης που θα συμμετέχει στο περίπτερο. Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει το ενοίκιο του χώρου καθώς και την κατασκευή του περιπτέρου με στάνταρ δομή.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, καλούνται οι επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας, έως την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Αριστείδης Δημήτρης, τηλ. 24310 25004 (εσωτ 105)

e-mail: aristidis@trikala-chamber.gr