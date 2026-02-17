Το Επιμελητήριο Τρικάλων έφερε την ΑΕΔΕΠ για να αποσαφινιστούν θέματα με τους τεχνικούς ασφαλείας

Ιδιαίτερα σημαντική και παραγωγική ήταν η συζήτηση που αναπτύχθηκε μεταξύ των συμβούλων επιχειρήσεων και των στελεχών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (ΑΕΔΕΠ), στο πλαίσιο της ενημερωτικής συνάντησης εργασίας για την ομαλή υλοποίηση των Δράσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η πρωτοβουλία ανήκε στο Επιμελητήριο Τρικάλων και πραγματοποιήθηκε με τη συνδιοργάνωση της Ν.Ε. Τρικάλων ΤΕΕ/ΚΔΘ και της Ένωσης Οικονομολόγων & Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Τρικάλων, με στόχο την επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης, τέθηκαν προβληματισμοί, δυσκολίες και ζητήματα που αφορούν τις καθυστερήσεις στους ελέγχους αιτημάτων καταβολής ενίσχυσης, τις συχνότερες αιτίες περικοπών δαπανών και μείωσης προϋπολογισμού, καθώς και τους λόγους που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανάκληση απόφασης ένταξης ή σε ανάκτηση χρηματοδότησης. Οι εύστοχες ερωτήσεις των συμβούλων, οι στοχευμένες παρατηρήσεις και τα πρακτικά παραδείγματα που κατατέθηκαν σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα υλικό παρουσίασης των στελεχών της ΑΕΔΕΠ, συνέβαλαν στη σαφή αποτύπωση προβλημάτων και λύσεων.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται από δικαιούχους και συμβούλους, ενώ διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούν να αποδειχθούν επωφελείς τόσο για το έργο των συμβούλων όσο και για τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης. Η κοινή πρόθεση για διατήρηση ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας και ενίσχυση της καλής συνεργασίας επιβεβαιώθηκε εκατέρωθεν, με στόχο τη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης των δράσεων και τη μέγιστη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ προς όφελος της τοπικής επιχειρηματικότητας, που αποτελεί διαχρονική και κυρίαρχη προτεραιότητα του Επιμελητηρίου Τρικάλων.