Το Γεωπάρκο Μετεώρων – Πύλης επενδύει στην περιβαλλοντική συνείδηση της νέας γενιάς και στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής

Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 το Γεωπάρκο Μετεώρων – Πύλης σε συνεργασία με το Δήμο Πύλης, το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Λυγαριάς, την Κοινότητα Πηγής και τον Α.Ο.Πηγής διοργάνωσε εκδήλωση για τον εορτασμό της Ημέρας της Γης.

Η εκδήλωση είχε δύο σκέλη: το πρώτο έλαβε χώρα στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Λυγαριάς και το δεύτερο στην περιφέρεια της Κοινότητας Πηγής κοντά στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου.

Από την πλευρά του Δήμου Πύλης οι υπάλληλοι του Αυτ. Τμήματος Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης Κώστας Παπαδόπουλος και Έφη Φωτάκη παρουσίασαν =στα παιδιά στοιχεία για το Γεωπάρκο Μετεώρων-Πύλης, τον τρόπο που σχηματίστηκε το Γεωπάρκο, γεωλογικά στοιχεία της περιοχής με κατανοητό τρόπο και τον «μαθητή – πρεσβευτή» του Γεωπάρκου στο σχολείο της Λυγαριάς.

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση στοιχείων για την Ημέρα της Γης, καλές πρακτικές όπως η επαναχρησιμοποίηση υλικών, η ανακύκλωση, η οικονομία φυσικών πόρων κ.α. που μπορεί ο καθένας να εφαρμόσει ανεξάρτητα από την ηλικία του με γνώμονα την προσωπική του ευθύνη και την ευαισθησία που πρέπει να δείχνει στο θέμα της προστασίας του πλανήτη μας. Τα παιδιά με σύμμαχο τον καλό καιρό, βγήκαν στο προαύλιο όπου έπαιξαν παιχνίδια σχετικά με την ανακύκλωση και τις καλές πρακτικές και με κάθε επιτυχή απάντηση αλλά και για τη συμμετοχή τους, τους απονεμήθηκε το «Δίπλωμα του Καλύτερου και της Καλύτερης Προστάτη της Γης» και ένα χάρτινο μετάλλιο κατασκευασμένο από επαναχρησιμοποιούμενο χαρτί.

Στο Δημοτικό σχολείο βρέθηκαν για το Γεωπάρκο Μετεώρων – Πύλης και το Δήμο Πύλης ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Τουρισμού κ. Κώστας Πλαστήρας και ο Διευθυντής Αβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων κ. Χρήστος Τρικάλης.

Στο δεύτερο μέρος της γιορτής με τη βοήθεια του Αθλητικού Ομίλου Ποδοσφαίρου της Κοινότητας Πηγής και εθελοντών έγινε συμβολική δενδροφύτευση δέκα δένδρων στην περιφέρεια της Κοινότητας δίπλα στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Με την βοήθεια του Προέδρου του Α.Ο. Πηγής κ. Νίκου Αργύρη, του Προέδρου της Πηγής Αποστόλη Κερασιώτη και δύο εθελοντών τα δένδρα εγκαταστάθηκαν σε δύο σειρές με δέσμευση του Προέδρου Α.Ο. για την φροντίδα τους ιδίως την θερινή περίοδο για τα αναγκαία ποτίσματα. Σε αυτό το κομμάτι της δράσης παρόντες ήταν για το Γεωπάρκο Μετεώρων Πύλης ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Άρης Κολιός και ο Αντιδήμαρχος κ. Κώστας Πλαστήρας οι οποίοι συμμετείχαν και βοήθησαν και στη φύτευση.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας ανέφερε:

«Η Ημέρα της Γης αποτελεί μια ουσιαστική υπενθύμιση ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα με βαθύ πολιτικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα για τον τόπο μας. Ως Δημοτική Αρχή, στηρίζουμε έμπρακτα δράσεις που ενισχύουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση και καλλιεργούν ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες από μικρή ηλικία, διαμορφώνοντας τις βάσεις για ένα βιώσιμο μέλλον για την περιοχή μας».

Τέλος ο Δήμος Πύλης θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά για την προθυμία τους για την συμμετοχή τους και υλοποίησης της δράσης τους Εκπαιδευτικούς της Σχολικής μονάδας Λυγαριάς και τον Α.Ο. Πηγής.