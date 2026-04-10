Τους ύμνους των Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας παρακολούθησε ο Νίκος Σακκάς

Τους ύμνους των Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας του Πάσχα του 2026 παρακολούθησε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, σε άλλα τρία χωριά του Δήμου. Συνεχίζοντας τις επισκέψεις στην περιφέρεια, τη Μ. Τετάρτη στο Πρίνος ο κ. Σακκάς εκκλησιάστηκε στον Ι.Ν. Αγίων Πάντων, τη Μ. Πέμπτη στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο παρακολούθησε τη Σταύρωση στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, και την Αποκαθήλωση το πρωί της Μ. Παρασκευής στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου των Μεγάλων Καλυβίων.

Στα χωριά η δημοτική αρχή παρέστη και με τις αντιδημάρχους Ελένη Πούλιου (τομέας Β΄) και Ζωή Παπαναστασίου (τομέας Α΄), τον εντεταλμένο σύμβουλο Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλη Κρανιά και τους τοπικά εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, Κώστα Αργυρίου, Σάκη Σκρέκα (τομέας Β΄) και Αποστόλη Παππά (τομέας Α΄). Στο Πρίνος παραβρέθηκε επίσης ο πρόεδρος του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Θανάσης Ραποτίκας, στο Μεγ. Κεφαλόβρυσο ο πρόεδρος Σωτήρης Τσιγάρας και στο Μ. Καλύβια ο πρόεδρος Παναγιώτης Λαγάρας και ο αντιπρόεδρος Αχιλλέας Παζαγόρας. Επίσης ο Δήμαρχος Τρικκαίων συζήτησε με τους πολίτες, συναντήθηκε με εκπροσώπους των συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας και αντήλλαξε ευχές για το Πάσχα.

