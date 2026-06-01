Τουρισμός για Όλους: Έως 600 ευρώ θα λάβουν οι δικαιούχοι – Πότε θα ανοίξουν οι αιτήσεις

Παρά το γεγονός ότι η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» δεν έχουν ακόμη ανοίξει, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ και η επίλυση τεχνικών ζητημάτων.

Το πρόγραμμα θα προσφέρει ψηφιακή επιδότηση για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα με POS, χωρίς λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Τα ποσά ενίσχυσης αναμένεται να κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, την αναπηρία και τα εισοδηματικά κριτήρια.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται 200 ευρώ για τους περισσότερους δικαιούχους, 300 ευρώ για τρίτεκνους και πολύτεκνους, 400 ευρώ για άτομα με αναπηρία άνω του 67% και 600 ευρώ για όσους έχουν αναπηρία άνω του 80%.

Η επιδότηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε κατά την υψηλή τουριστική περίοδο (Μάιος-Σεπτέμβριος 2026) είτε το τελευταίο τρίμηνο του έτους, χωρίς υποχρέωση ελάχιστου αριθμού διανυκτερεύσεων. Μέχρι σήμερα, η πλατφόρμα εξακολουθεί να εμφανίζει πληροφορίες του κύκλου 2025 και αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για την έναρξη των αιτήσεων.

