Τον Παπαστεργίου επισκέφτηκαν οι Τρικαλινοί αστυνομικοί

Aντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Αναγνώστου Ιωάννη, το Γενικό Γραμματέα Μητσικό Λάμπρο, παρουσία του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γερακαρακου Γρηγορίου, καθώς και του συναδέλφου μέλους μας, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων κ. Ζιώγα Γεωργίου, συναντήθηκε με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Ππαστεργίου.

Κατά την συνάντηση ενημερώθηκε ο Υπουργός για προτάσεις της Ένωσης, σχετικά με την μείωση της γραφειοκρατίας και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και απαιτούν επίλυση προς όφελος των πολιτών αλλά και του αστυνομικού προσωπικού, ενώ παραδόθηκε και σχετικό υπόμνημα με τις προτάσεις μας.

Ο κ. Υπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μας διαβεβαίωσε ότι θα συνδράμει στο μέτρο του δυνατού για την επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων.

Η ‘Ενωση συνεχίζει τον αγώνα της, πάντα κοντά στο συνάδελφο και στην κοινωνία που υπηρετεί.