Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδεψε στη Ροδόπη ο Κώστας Σκρέκας (φωτο)

Τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συνόδευσε στην Κομοτηνή και τη Μαρώνεια, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, πραγματοποιώντας σειρά σημαντικών επισκέψεων σε υποδομές της περιοχής.

Κεντρικό σημείο της περιοδείας αποτέλεσε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή, ένα έργο που σχεδιάστηκε και ξεκίνησε κατά την περίοδο που ο Κώστας Σκρέκας υπηρετούσε ως Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το έργο αυτό, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 4 Νοεμβρίου, αποτελεί κρίσιμη ενεργειακή υποδομή για τη Θράκη και συνολικά για τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς αυξάνει την εξαγωγική δυναμικότητα της χώρας στα 8 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως.

Η πρωτοβουλία για την κατασκευή του σταθμού συμπίεσης ανήκει στο ευρύτερο σχέδιο ενεργειακού μετασχηματισμού που δρομολογήθηκε επί υπουργίας Σκρέκα, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού ενεργειακού κόμβου στη Θράκη. Η λειτουργία του σταθμού ενισχύει καθοριστικά την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής και συμβάλλει στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστης πύλης τροφοδοσίας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της περιοδείας, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast Α.Ε., όπου αναδείχθηκε η σημασία της καινοτομίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη της περιοχής.

Ακολούθως, επισκέφθηκε το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και την Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονα.

Νωρίτερα, ο κ. Σκρέκας είχε συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό στην περιοχή της Μαρώνειας, όπου συνομίλησαν με πολίτες και παραγωγούς. Κατά την επίσκεψη ανακοινώθηκε η αύξηση κατά 50% του ανώτατου ορίου του αγροτικού πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα και της στήριξης των αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν επίσης ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης και ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης.