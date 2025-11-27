Τον επικεφαλής της ΚΟ των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών υποδέχθηκε ο Κώστας Σκρέκας

Τον Επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και υποψήφιο Πρωθυπουργό του κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης, Manuel Hagel, υποδέχθηκε ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας στην εκδήλωση για τις ελληνογερμανικές οικονομικές σχέσεις της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με το Ίδρυμα Konrad Adenauer.

Κατά τον χαιρετισμό του ο Γραμματέας της ΝΔ τόνισε «οι ελληνογερμανικές σχέσεις αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους άξονες σταθερότητας και προοπτικής για την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη και πως η συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματικό μοχλό ευημερίας για τους πολίτες μας. Ως ΝΔ ενισχύουμε αυτή τη διμερή σχέση σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων και επενδύουμε από κοινού σε μια Ευρώπη πιο ισχυρή και κοινωνικά δίκαιη.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης, ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Διευθυντής της Αντιπροσωπείας του Ιδρύματος Konrad Adenauer Ελλάδας & Κύπρου Marian Wendt και η Νομική Σύμβουλος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χριστίνα Ηλιάδου.

Ο κ. Σκρέκας, στον χαιρετισμό του, επισημαίνοντας πως διανύουμε μια περίοδο διεθνούς γεωπολιτικής ρευστότητας και με αφορμή τη ρήση του Γκαίτε ότι «από όλους τους λαούς, οι Έλληνες ονειρεύτηκαν το όνειρο της ζωής με τον πιο όμορφο τρόπο», τονίστηκε ότι στο πεδίο της πολιτικής αυτή η προσέγγιση μεταφράζεται σε δέσμευση, αναφέροντας ότι «είναι χρέος όλων μας να μετασχηματίσουμε τις προσδοκίες βελτίωσης της καθημερινότητας και προοπτικής των πολιτών μας σε απτά αποτελέσματα».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις άριστες Ελληνογερμανικές οικονομικές σχέσεις, οπού ο Γραμματέας υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2024, η Γερμανία αποτέλεσε τον δεύτερο σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Ελλάδας, ενώ παράλληλα διατηρήθηκε ως ο κορυφαίος προμηθευτής της, συνθήκες που αντανακλούν την αμοιβαία εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών. Επιπλέον, αναδείχθηκε ο καθοριστικός και στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα στην πράσινη μετάβαση, με προοπτικές να προσφέρει οικονομικά βιώσιμες λύσεις για την ενεργειακή τροφοδοσία της Γερμανίας.

Κλείνοντας, υπογραμμίστηκε ότι Ελλάδα και Γερμανία πορεύονται μαζί σε μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και δημιουργίας, επενδύοντας από κοινού σε μια πιο ισχυρή, ανθεκτική και κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία, με τη δύναμη των μελών της και τη συμμετοχή των πολιτών, θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και ευθύνη για μια Ευρώπη των αξιών, της προόδου και της αλληλεγγύης.

Στην συζήτηση συμμετείχαν οι Επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και υποψήφιος Πρωθυπουργός του κρατιδίου της Βάδης–Βυρτεμβέργης, Manuel Hagel, Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, και η Νομική Σύμβουλος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Χριστίνα Ηλιάδου, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο Διευθυντής της Αντιπροσωπείας του Ιδρύματος Konrad Adenauer για την Ελλάδα και την Κύπρο, Marian Wendt