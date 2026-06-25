Τον δήμαρχο Τρικκαίων επισκέφτηκε ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας

Το άριστο επίπεδο σχέσεων ανάμεσα στον Δήμο Τρικκαίων και την Ελληνική Αστυνομία επισφραγίστηκε κατά την εθιμοτυπική συνάντηση Δημάρχου Τρικκαίων – Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλίας.

Ο κ. Σακκάς υποδέχθηκε στο γραφείο του την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, τον νέο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας Ταξίαρχο Γεώργιο Ντιζέ, ενώ παρευρισκόταν και ο Δ/ντης της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, αστυνομικός διευθυντής κ. Αθανάσιος Καππάς.

Η συζήτηση είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αλλά έγινε μια αναφορά στο επίπεδο των σχέσεων και της άριστης συνεργασία ανάμεσα στον Δήμο Τρικκαίων και την ΕΛ.ΑΣ, είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό επίπεδο.

Στο τέλος της επίσκεψης αντηλλάγησαν δώρα.