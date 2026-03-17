Τον ήρωα Γρήγορη Λιακατά τιμούν οι Σαρακατσαναίοι των Τρικάλων

Εκδήλωση τιμής και μνήμης για την επέτειο των 200 χρόνων από τον θάνατο του Σαρακατσάνου οπλαρχηγού Γρηγόρη Λιακατά, διοργανώνει ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Τρικάλων «Τα Κονάκια».

Πρόκειται για εκδήλωση που συμπίπτει με την επέτειο των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου, στην πολιορκία του οποίου έπεσε ο Στρατηγός Γρηγόρης Λιακατάς, κατά τη μάχη στο νησάκι Ντολμάς, στις 28 Φεβρουαρίου 1826.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

– ομιλία από τον Θεόδωρο Νημά, Φιλόλογο, Δρ. Ιστορίας της Εκπαίδευση

– ομιλία από τον Αθανάσιο Λιακατά, γεωπόνο

– παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τον Σύλλογο Σαρακατσαναίων Τρικάλων «Τα Κονάκια» (με χοροδιδάσκαλο τον κ. Ιωάννη Κώτη)

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, στις 18:00, στο Μουσείο Τσιτσάνη, με ελεύθερη είσοδο.

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων (ΠΟΣΣ), ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Τρικάλων «Τα Κονάκια», η Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΠΕ Τρικάλων και ο Δήμος Τρικκαίων.

Παρουσίαση – Συντονισμός: Χρύσα Κούζα.