“Τι φαγητό τρώμε;” – Τρίλεπτη on line έρευνα της e-trikala για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα FRAME

Σε ακόμη ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συμμετέχει η αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικκαίων e-trikala ΑΕ. Αυτή τη φορά, σε σχέση με τα τρόφιμα και τις διατροφικές επιλογές των πολιτών.

Πρόκειται για το ευρωπαϊκό έργο FRAME (Food Resilience through Architecturally Modelled Environments – Ανθεκτικότητα στα Τρόφιμα μέσω Αρχιτεκτονικά Μοντελοποιημένων Περιβαλλόντων). Η αναπτυξιακή εταιρεία ζητά τη συμμετοχή πολιτών σε μια τρίλεπτη on line έρευνα, για να εξαχθούν συμπεράσματα σε σχέση με διατροφικές μας συνήθειες.

Εκπαίδευση – καινοτομία – βιώσιμη ανάπτυξη

Το έργο αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που συνδέει την εκπαίδευση, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, προωθώντας πιο ανθεκτικά και βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ετσι, δημιουργούνται ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα συνεργασίας, εκπαιδευτικά εργαλεία και δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων για επαγγελματίες, φορείς χάραξης πολιτικής και οργανισμούς του αγροδιατροφικού τομέα.

Ουσιαστικά το FRAME αξιοποιεί την επιστήμη συμπεριφοράς για

– την προώθηση βιώσιμων επιλογών παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων,

– τη μείωση της σπατάλης τροφίμων

– την ενίσχυση της βιωσιμότητας των τοπικών οικοσυστημάτων.

Παράλληλα, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων φορέων, ερευνητικών οργανισμών, επιχειρήσεων και τοπικών κοινοτήτων, δημιουργώντας ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα γνώσης και καινοτομίας.

Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν στη βιώσιμη διαχείριση των τροφίμων, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων και στην προώθηση της πράσινης μετάβασης.

Ο ρόλος της e-trikala είναι, να συμβάλει ως εταίρος στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων βιώσιμων συστημάτων τροφίμων σε αστικό περιβάλλον. Με την τεράστια εμπειρία της σε προγράμματα και καινοτόμες λύσεις, συνδέει στο συγκεκριμένο έργο, την επιστήμη συμπεριφοράς με τις πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης και τη συμμετοχή των πολιτών.

Ερευνα

Στο πλαίσιο του έργου, η e-Trikala & ο Δήμος Τρικκαίων προσκαλούν τους τρικαλινούς πολίτες να μετάσχουν σε μια σύντομη online έρευνα (διάρκειας μόλις 3 λεπτών) σχετικά με:

τις βιώσιμες διατροφικές επιλογές

τη σπατάλη τροφίμων

τους παράγοντες που επηρεάζουν τις καθημερινές μας αποφάσεις γύρω από το φαγητό

Η έρευνα διερευνά το πώς διαμορφώνουν τις διατροφικές μας συμπεριφορές στοιχεία, όπως η συνήθεια, η ευκολία, το κόστος, οι κοινωνικές επιρροές και η πληροφόρηση.

Όπως τονίζει η e-trikala ΑΕ «Η συμβολή σας είναι πολύτιμη. Ακόμη και λίγα λεπτά από τον χρόνο σας βοηθούν στη δημιουργία αξιόπιστων δεδομένων που θα συμβάλουν:

στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων

στη διαμόρφωση πολιτικών

στην ενίσχυση ενός πιο βιώσιμου και ανθεκτικού διατροφικού συστήματος για την πόλη μας

Συμμετέχουμε σκανάροντας το QR code στη φωτογραφία ή μέσω του συνδέσμου: https://forms.gle/6BBtsqPt2SmJNpR86

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο FRAME στην ιστοσελίδα της e-trikala: https://www.e-trikala.gr/project/frame/?media_link=1

Από το γραφείο Τύπου