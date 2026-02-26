Το πόρισμα του ΕΜΠ για την έκρηξη στην Βιολάντα – Λάθος εγκατάσταση χωρίς μέτρα προστασίας

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την παραλαβή του διαβρωμένου σωλήνα μήκους 7,5 μέτρων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ολοκλήρωσε το πόρισμά του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, στο πολυσέλιδο πόρισμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που διαβιβάστηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα καταγράφονται αναλυτικά τα ευρήματα.

Συγκεκριμένα το πόρισμα από το ΕΜΠ καταγράφει αναλυτικά όλα τα ευρήματα από τον ενδελεχή εργαστηριακό έλεγχο του επίμαχου τμήματος του αγωγού, από το οποίο διέρρευσε προπάνιo.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤnews ο σωλήνας, που εξετάστηκε ακόμη και με μικροσκοπική ανάλυση, φέρει οπές διαφορετικού βάθους σε όλο το μήκος του, γεγονός που καταδεικνύει εκτεταμένη και μακροχρόνια διάβρωση.

Όπως επισημαίνεται, ο αγωγός έχει υποστεί διάτρηση σε πολλά σημεία κατά μήκος περίπου 7,5 μέτρων. Το πόρισμα αποδίδει καθοριστικό ρόλο στη λανθασμένη εγκατάσταση, καθώς ο σωλήνας τοποθετήθηκε υπόγεια χωρίς άμμο, χωρίς πίσσα και χωρίς την απαιτούμενη αντιδιαβρωτική προστασία.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι το υλικό κατασκευής – χάλυβας – ήταν το ενδεδειγμένο.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η διάβρωση ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή της υπογειοποίησης, με ρυθμό που υπολογίζεται περίπου στα 0,3 χιλιοστά ετησίως, ενώ το αρχικό πάχος της σωλήνωσης ανερχόταν σε 2,7 χιλιοστά.

Στο ίδιο έγγραφο υπογραμμίζεται ότι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι, καθώς και η προβλεπόμενη δοκιμή υπογειοποιημένων αγωγών ανά πενταετία, θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει στον έγκαιρο εντοπισμό της διαρροής προπανίου και ενδεχομένως να αποτρέψουν την τραγωδία.

Το πόρισμα αναμένεται να διαβιβαστεί στη ΔΑΕΕ και στη συνέχεια στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση στα Τρίκαλα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής διερεύνησης.

