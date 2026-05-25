Τι βαθμό δίνουν οι τουρίστες στη Θεσσαλία – Σε ποιες κατηγορίες ξεπερνά τον εθνικό μέσο όρο

Οι χρήστες του διαδικτύου αξιολογούν γενικά πολύ θετικά τη Θεσσαλία ως τουριστικό προορισμό, κυρίως για τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα και την ποικιλία εμπειριών.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΝΣΕΤΕ και του INSETE Intelligence για τη φήμη των ελληνικών περιφερειών στα κοινωνικά δίκτυα και τις ταξιδιωτικές πλατφόρμες, η Θεσσαλία συγκαταλέγεται στις περιοχές με την υψηλότερη αξιολόγηση από τους τουρίστες.

Τα βασικά ευρήματα:

Η Θεσσαλία έφτασε συνολική βαθμολογία περίπου 9,5/10 στην εμπειρία επίσκεψης, από τις υψηλότερες στην Ελλάδα (9,2 ο εθνικός μέσος όρος) .

στην εμπειρία επίσκεψης, από τις υψηλότερες στην Ελλάδα (9,2 ο εθνικός μέσος όρος) . Ξεχώρισε ιδιαίτερα στον τομέα του πολιτισμού (9,5/10), όπου κατέγραψε την κορυφαία αξιολόγηση πανελλαδικά.

Τι αρέσει περισσότερο στους επισκέπτες

Τα Μετέωρα θεωρούνται από τα κορυφαία αξιοθέατα της Ελλάδας, με εξαιρετικά υψηλές βαθμολογίες και σχόλια για το «μοναδικό τοπίο» και τη «μυσταγωγική εμπειρία».

Το Πήλιο ξεχωρίζει για τον συνδυασμό βουνού και θάλασσας, τα παραδοσιακά χωριά και τις παραλίες όπως η Παραλία Μυλοπόταμος. Οι επισκέπτες μιλούν για «κρυστάλλινα νερά» και «αυθεντική ελληνική εμπειρία».

Οι ορεινοί προορισμοί όπως η Ελάτη και το Περτούλι λαμβάνουν καλές κριτικές για πεζοπορία, ηρεμία και φυσικά τοπία. Οι ταξιδιώτες συχνά αναφέρουν τα δάση και τις διαδρομές ως «χαλαρωτικές» και «μη υπερτουριστικές».

Η φιλοξενία των κατοίκων είναι από τα πιο επαναλαμβανόμενα θετικά σχόλια. Σε reviews καταλυμάτων στη Θεσσαλία εμφανίζονται συχνά λέξεις όπως “warm hospitality”, “kind hosts” και “authentic atmosphere”.

Η Θεσσαλία παρουσιάζεται ως:

πιο «αυθεντική» και λιγότερο κορεσμένη από υπερτουριστικά νησιά,

ιδανική για road trips,

κατάλληλη για φυσιολάτρες και slow tourism,

εξαιρετικός συνδυασμός βουνού, μοναστηριών, παραλιών και παραδοσιακής κουζίνας.



Αρνητικά σημεία που αναφέρουν οι επισκέπτες

Υπάρχουν και ορισμένες επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις:

Σε κάποιες περιοχές γίνεται αναφορά σε ελλιπή συντήρηση υποδομών ή αρχαιολογικών χώρων.

Ορισμένες δημοφιλείς παραλίες του Πηλίου θεωρούνται πολύ πολυσύχναστες τον Αύγουστο.

Υπάρχουν γενικότερες συζητήσεις για υπερτουρισμό και αυξημένες τιμές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αν και η Θεσσαλία φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο από νησιωτικούς προορισμούς.

Συνολική εικόνα

Η συνολική εικόνα της Θεσσαλία στο διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα θετική:

ισχυρό φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα,

αυθεντική εμπειρία,

καλό value for money σε σχέση με πιο εμπορικούς προορισμούς,

υψηλή ικανοποίηση επισκεπτών που αγαπούν φύση, παράδοση και ήπιο τουρισμό.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr