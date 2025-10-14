Τιμητική Διάκριση για το 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Το 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων συμμετείχε για πρώτη φορά στον 7ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης ST3dM 2025, που διοργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), αποσπώντας Τιμητική Διάκριση ανάμεσα σε δεκάδες συμμετοχές σχολείων από όλη την Ελλάδα. Ο φετινός διαγωνισμός είχε ως θεματικό άξονα «Προωθούμε την αειφόρο ανάπτυξη και ενεργό πολιτειότητα μέσω της τρισδιάστατης σχεδίασης».

Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

Το σχολείο μας συμμετείχε με τρεις (3) διαφορετικές μαθητικές δημιουργίες που κατέθεσαν τα τμήματα Β1, Β3 και Β4 . Οι μαθητές εργάστηκαν ατομικά και συνεργατικά, τόσο εντός του σχολείου όσο και από το σπίτι, αξιοποιώντας τα εργαλεία τρισδιάστατης σχεδίασης. Στο τέλος, όλες οι ατομικές εργασίες συντέθηκαν σε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο έργο, αποτυπώνοντας τη συλλογική προσπάθεια και τη δημιουργική συνέργεια των μαθητών.

Η τελική πρόταση του σχολείου, με τίτλο «Το Αειφόρο Προαύλιο μέσα από Ενεργούς Μαθητές», εστιάζει στη βελτίωση της βιωσιμότητας των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου και ειδικότερα του προαυλίου. Μέσα από έρευνα, ανάλυση προβλημάτων και ανάπτυξη προτάσεων, οι μαθητές σχεδίασαν σε τρισδιάστατο περιβάλλον μια ολοκληρωμένη πρόταση αναβάθμισης του σχολικού προαυλίου, με έμφαση στην οικολογική ευαισθησία και την ενεργειακή εξοικονόμηση.

Η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία περιβαλλοντικά βιώσιμου γυμναστηρίου, την ενεργειακή αναβάθμιση του κυλικείου, την προσθήκη ξύλινων καθιστικών, καθώς και αναβάθμιση του πρασίνου και φύτευση νέων δέντρων, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση ενός σχολικού χώρου που προάγει τη μάθηση, την άθληση και την κοινωνική συναναστροφή σε ένα φιλικότερο και αειφόρο περιβάλλον.

Το έργο που απέσπασε τη μεγάλη διάκριση, εκπονήθηκε από το τμήμα Β4 του σχολείου μας, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Πληροφορικής κ. Κωνσταντίνου Καππά, ο οποίος συνεχάρη τους μαθητές για τη δημιουργικότητα, την επιμονή και τη φαντασία τους, τονίζοντας ότι «η τρισδιάστατη σχεδίαση αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων». Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη μαθήτρια Μούτσα Ραΐσα, για τη δύναμη ψυχής και τη συμμετοχή της στον Διαγωνισμό.

Όλοι οι μαθητές θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ST3dM 2025, οι ομάδες που διακρίθηκαν στην έρευνα και τη σχεδίαση είναι ευπρόσδεκτες να παρουσιάσουν τις εξαιρετικές τους εργασίες σε ειδική συνεδρία του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τρισδιάστατης Σχεδίασης και Εκτύπωσης, που θα διεξαχθεί 5–7 Δεκεμβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη.

Τέλος, τα έργα των τμημάτων Β1, Β2 και Β4 παρουσιάστηκαν επίσης στο Φεστιβάλ “θε-ΤΑΛΩΣ” 2024-2025, που διοργανώνει κάθε χρόνο η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια για τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία των μαθητικών ιδεών.

Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική επιτυχία για το σχολείο και την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς αναδεικνύει τη δυνατότητα των μαθητών να γίνονται φορείς αλλαγής και υπεύθυνοι πολίτες, αξιοποιώντας την τεχνολογία με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος.

Το 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων δεσμεύεται να συνεχίσει την πορεία του σε δράσεις που ενισχύουν την καινοτομία, τη συνεργασία και την αειφορία στο σχολικό περιβάλλον.”

