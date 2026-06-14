Τιμήθηκε η Μάχη της Πόρτας παρουσία του Γ.Γ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα

Εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 83η επέτειο της «Μάχης της Πόρτας», της πρώτης μάχης που έδωσαν οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ ενάντια στους Ιταλούς κατακτητές, στις 8-9 Ιούνη 1943, διοργάνωσε το πρωί της Κυριακής, ο δήμος Πύλης στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Πύλης.

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Μάλιστα, ο δήμαρχος Πύλης, Κωνσταντίνος Μαράβας απένειμε τιμητική πλακέτα στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ευχαριστώντας τον για την παρουσία του στην εκδήλωση.

Σύντομους χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο δήμαρχος Πύλης, Κωνσταντίνος Μαράβας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ, Αθανάσιος Λιούτας, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. Στεφάνι εκ μέρους του ΚΚΕ κατέθεσε ο Δ. Κουτσούμπας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάβανε επίσης, παρουσίαση τραγουδιών «Αντίστασης και Αγώνα» από τη Μουσική Χορωδία του Συλλόγου Γυναικών Παλαιομοναστήρου «Ρίτσα Στεργιούλη» και ολοκληρώθηκε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την ανάκρουση του εθνικού Ύμνου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πολυμελής αντιπροσωπεία της ΕΠ Θεσσαλίας του ΚΚΕ με επικεφαλής την Μαρία Γαβαλά, γραμματέα της και μέλος της Γραμματείας της ΚΕ του ΚΚΕ καθώς και οι βουλευτές του Κόμματος Γιώργος Λαμπρούλης, Βασίλης Μεταξάς και ο Αχιλλέας Κανταρτζής γραμματέας της ΚΟ του ΚΚΕ.

Η «Μάχη της Πόρτας», που διεξήχθη στις 8 και 9 Ιουνίου 1943 στα στενά της Πόρτας (σημερινή Πύλη), αποτέλεσε μία από τις πλέον αποφασιστικές συγκρούσεις της Εθνικής Αντίστασης. Οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ αντιμετώπισαν με επιτυχία τα πάνοπλα ιταλικά φασιστικά στρατεύματα, σε μία μάχη που καθόρισε την τύχη της περιοχής.

Με πληροφορίες από 902.gr