Τιμήθηκαν οι Ήρωες της Μάχης της Μερίτσας

Η Οξύνεια γέμισε το πρωί της Κυριακής από θύμησες ηρωισμού και γενναιότητας, καθώς ο Δήμος Μετεώρων τίμησε τους αγωνιστές της 83ης επετείου της Μάχης της Μερίτσας.

Στον ιερό χώρο του Μνημείου Ηρώων στη θέση Βελίκα, πολίτες και επίσημοι ενώθηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής σε όσους με θάρρος και αυτοθυσία υπερασπίστηκαν την ελευθερία, γράφοντας μία από τις πιο ένδοξες σελίδες της τοπικής ιστορίας.

Η τελετή ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησαν χαιρετισμοί επισήμων και εκπροσώπων φορέων. Για τα ιστορικά γεγονότα και τη σημασία της μάχης μίλησε ο εκπαιδευτικός Δημήτρης Κωνσταντινίδης, αναδεικνύοντας τον αγώνα και τη συμβολή των κατοίκων της περιοχής στην Εθνική Αντίσταση.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων από τον Δήμαρχο Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλο, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας Άρη Κολιό, τη Βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη, τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Οξύνειας Βασίλη Μάνο, τον εκπρόσωπο της Εθνικής Αντίστασης και τον εκπρόσωπο του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων. Την εκδήλωση συντόνισε ο Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Κώστας Πρεβέντης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού, με την παρουσία πολιτών και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές που υπερασπίστηκαν την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του τόπου.