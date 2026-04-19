Τη μνήμη των 5 ΕΠΟΝιτών τίμησε με εκδήλωση ο Δήμος Τρικκαίων (φωτο)

Μνήμη και τιμή, 82 χρόνια μετά, για τον απαγχονισμό των 5 ΕΠΟΝιτών στα Τρίκαλα, με την εκδήλωση του Δήμου Τρικκαίων. Στις 18 Απριλίου 1944 οι Γερμανοί κατακτητές απαγχονίζουν τον 29χρονο Γιάννη Μπριάζη, τον 27χρονο Κώστα Στεργιόπουλο, τον 24χρονο Στέργιο Γάτσα, τον 22χρονο Απόστολο Τσανάκα και τον 22χρονο Κώστα Σύρμπα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.

Στην ίδια πλατεία, την ίδια ημερομηνία, το 2026 συγκεντρώθηκαν οι εκπρόσωποι των φορέων για την απόδοση φόρου τιμής, με σύντομη ομιλία από την Αργυρώ Βράκα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Τρικκαίων.

Χαιρετισμό απέστειλε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Μαρίνα Κοντοτόλη, ενώ ποίημα απήγγειλε ο κ. Ηλίας Στεργιόπουλος αδελφός του εκτελεσθέντα Κώστα Στεργιόπουλου και συγγραφέας.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον Δημήτρη Παζαϊτη, δημαρχεύοντα του Δήμου Τρικκαίων, τη Χρύσα Ντιντή, αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Τρικάλων, τη Μαργαρίτα Γεωργοπούλου, αν. Γραμματέα της ΝΕ Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, τον Ευάγγελο Κείο, Γραμματέα της ΝΕ Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, τον Χρήστο Σίμο, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Ν. Τρικάλων, τον Αθανάσιο Φαλτάκα, αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων, τον Ηλία Στεργιόπουλο, εκ μέρους της οικογένειας Στεργιόπουλου και την Αρετή Σύρμπα, εκ μέρους της οικογένειας Σύρμπα.

Από τον Δήμο Τρικκαίων παρέστησαν επίσης, ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Λάππας, η εντεταλμένη σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Εφη Λεβέντη (που επιμελήθηκε την εκδήλωση, με παρουσιάστρια την κ. Μαρίνα Μπαλτά), η δημοτική σύμβουλος Λόρεν Κασσοπούλου, καθώς και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων κ. Ν. Γουγουλάκης, ο αντιπρόεδρος του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Τρικάλων κ. Δημήτρης Σούλας και πολίτες.

Από το γραφείο Τύπου