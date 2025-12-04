Την υποχρέωση ιδιοκτητών για συντηρήσεις κτηρίων υπενθυμίζει ο Δήμος Τρικκαίων

Κάλεσμα στους ιδιοκτήτες κτηρίων (πολυκατοικιών και μονοκατοικιών) για την αναγκαία συντήρησή τους, απευθύνει ο Δήμος Τρικκαίων. Το τελευταίο διάστημα έχουν εντοπιστεί, όπως αναφέρει η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων σε διάφορα σημεία της πόλης «περιστατικά φθορών και αποκολλήσεων δομικών στοιχείων από κτήρια, όπως επιχρίσματα, μαρμάρινες επενδύσεις, τμήματα κιγκλιδωμάτων, κεραμίδια και λοιπά οικοδομικά υλικά». Τα περιστατικά αυτά εντοπίζονται συχνά σε δρόμους με αυξημένη διέλευση πολιτών και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των διερχομένων.

Για τον λόγο αυτόν, καλούνται οι ιδιοκτήτες, «βάσει των υποχρεώσεών τους, να διατηρούν τα κτήρια σε καλή ασφαλή κατάσταση, πραγματοποιώντας τακτικούς ελέγχους και όλες τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται από αρμόδιους τεχνικούς, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και η επάρκεια των στοιχείων που βρίσκονται στις όψεις και στους εξώστες των κτιρίων».

Μάλιστα, στη σχετική ανακοίνωση της Δ/νσης Πολεοδομίας υπεισέρχεται ένας ακόμη παράγοντας, αυτός των καιρικών συνθηκών: «Καθώς διανύουμε τη χειμερινή περίοδο και οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επιδεινωθούν, καλούνται οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν άμεσα σε κάθε αναγκαία εργασία συντήρησης ή επισκευής, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων ή υλικών ζημιών σε γειτονικές ιδιοκτησίες», αναφέρεται.

Σημειώνεται ακόμη, πως το πλαίσιο συνεργασίας όλων επιφέρει προστασία της δημόσιας ασφάλειας και, ταυτοχρόνως, η υπεύθυνη διαχείριση και συντήρηση των κτηρίων μας αποτελεί πράξη σεβασμού προς τους συμπολίτες μας, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία και εικόνα της πόλης. Η σχετική, μάλιστα, νομοθεσία είναι αυστηρή, ως προς τη μη τήρηση των υποχρεώσεων, επιφέροντας σημαντικές κυρώσεις.

Από το γραφείο Τύπου