Την Τρίτη η κηδεία του 22χρονου Γιώργου Μαντζάνα – Εχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα

Την Τρίτη 30 Ιουνίου, στις 11 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Θεόπετρα Καλαμπάκας θα τελεστεί η κηδεία του 22χρονου Γεωργίου Μαντζάνα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Παναγιώτης και Ασπασία Μαντζάνα

Η ΑΔΕΛΦΗ: Ελισάβετ Μαντζάνα

ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ, ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η Σορός θα μεταφερθεί στον Iερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Θεόπετρα Καλαμπάκας, την Τρίτη 30/06/2026 και ώρα 10:30 π.μ.

Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν σε ΑΝΤΙ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΣΚΟΠΟ.