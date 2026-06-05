Την Τετάρτη 10 Ιουνίου εγκαινιάζεται η νέα πλατεία των Τρικάλων – δωρεά  της ΤΥΡΑΣ

Μια νέα πλατεία – κόσμημα στο κέντρο των Τρικάλων εγκαινιάζεται την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. Πρόκειται για την πλατεία που δώρισαν τα «Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ», για τον εορτασμό των «40 χρόνων ΤΥΡΑΣ», της τρικαλινής εταιρείας – λίκνο του Ομίλου της οικογένειας Σαράντη.

Ο Δήμος Τρικκαίων προσκαλεί τους πολίτες σε μια γιορτή για να εγκαινιαστεί η πλατεία που έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Φιλελλήνων, Σταμούλη Γάτσιου και Σαραντοπόρου, λίγο πριν το Ε΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων.

Η γιορτή θα ξεκινήσει στις 20:00 της Τετάρτης 10 Ιουνίου 2026 και η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους τρικαλινούς πολίτες.

Από το γραφείο Τύπου