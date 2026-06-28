Την Τετάρτη 1 Ιουλίου ανοίγει για τους πολίτες το δεύτερο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρικάλων

Ο νέος εντυπωσιακός, σύγχρονος χώρος άθλησης που κατασκεύασε ο Δήμος Τρικκαίων παραδίδεται στους πολίτες. Το δεύτερο Δημοτικό Κολυμβητήριο των Τρικάλων από την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 τίθεται σε λειτουργία για όσους και όσες πολίτες επιθυμούν να αθληθούν οργανωμένα και με ασφάλεια.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η λειτουργία του Κολυμβητηρίου παραχωρήθηκε στη δημοτική εταιρεία «Αστική Ανάπτυξη» ΑΕ.

Ο Δήμος Τρικκαίων επισημαίνει τους κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου, προκειμένου αυτός να διατηρείται πάντα σε άριστη κατάσταση και οι πολίτες να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την άθληση για πολλά χρόνια.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το κολυμβητήριο θα λειτουργεί από Τετάρτη έως Κυριακή, τις ώρες 08:00 έως 21:00. Η πρόσβαση στο Δημοτικό Κολυμβητήριο θα πραγματοποιείται μόνο με ενεργή Κάρτα Κολυμβητηρίου. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προχωρούν στην έκδοση κάρτας προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση εγγραφής, ταυτοπροσωπία, ιατρικές βεβαιώσεις και λοιπά απαιτούμενα έγγραφα, κατά περίπτωση). Για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης, οι χρήστες καλούνται να τηρούν ιδιαίτερα τα ακόλουθα:

Η χρήση των δεξαμενών επιτρέπεται μόνο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τις απαιτούμενες ιατρικές βεβαιώσεις.

με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τις απαιτούμενες ιατρικές βεβαιώσεις. Πριν από την είσοδο στις πισίνες είναι υποχρεωτική η χρήση ντους.

Απαιτείται η χρήση κατάλληλου μαγιό , σκούφου κολύμβησης και παντοφλών πισίνας.

κατάλληλου , κολύμβησης και πισίνας. Απαγορεύεται το τρέξιμο στους υγρούς χώρους, οι επικίνδυνες βουτιές και κάθε συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο άλλους χρήστες.

το στους υγρούς χώρους, οι επικίνδυνες βουτιές και κάθε συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο άλλους χρήστες. Οι οδηγίες των ναυαγοσωστών και του προσωπικού είναι υποχρεωτικές για όλους/ες.

των και του είναι για όλους/ες. Οι χρήστες οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους και να σέβονται τους υπόλοιπους λουόμενους και τη δημοτική περιουσία.

Περισσότερες πληροφορίες

– για τις εγγραφές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων στον τηλεφωνικό αριθμό 2431602004,

– για λειτουργικά θέματα και προτάσεις, στην “Αστική Ανάπτυξη”, στον τηλεφωνικό αριθμό 2431071771

Τυχόν αλλαγές θα διαμορφωθούν βάσει αναγκών και προτάσεων που ενδεχομένως να προκύψουν κατά το πρώτο αυτό διάστημα λειτουργίας του Κολυμβητηρίου.

Από το γραφείο Τύπου