Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου η μεγάλη Χριστουγεννιάτικη παρέλαση στα Τρίκαλα

Η πρωτεύουσα των Χριστουγέννων γιορτάζει και τη Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 πραγματοποιεί τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη παρέλαση, στο κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου της δημοτικής αρχής “στις 11 το πρωί με αφετηρία το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης», ο Αη Βασίλης και ο Πίτερ Παν, τα ξωτικά, η Τίνκερμπελ, η Γουέντι Ντάρλινγκ, ο Μάικλ Ντάρλινγκ, ο Τζον Ντάρλινγκ, ο Κάπτεν Χουκ, ο Πειρατής Σμι, μαζί με μέλη δεκάδων συλλογικοτήτων, ξεκινούν μια όμορφη βόλτα, μια μεγάλη παρέλαση στο κέντρο τη πόλης!

Μην παραξενευτείτε αν δείτε ξαφνικά έναν ήρωα παραμυθιού να σας πλησιάζει και να σας ζητά να γίνετε ένα με την μεγάλη παρέλαση!

Στο τέλος της μάλιστα, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων, έχει ετοιμαστεί και παιδικό πάρτι στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, με πολλά δώρα!”