Την Κυριακή η πορεία Ειρήνης στα Τρίκαλα

Η Επιτροπή Ειρήνης Τρικάλων, σε ανακοίνωσή της, “καλεί το λαό σε μαζική συμμετοχή στην Πορεία Ειρήνης που διοργανώνει την Κυριακή 17 Μάη 2026 στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Διημέρου Αντιιπεριαλιστικής Δράσης της ΕΕΔΥΕ.

Συγκέντρωση και εκκίνηση ώρα 19.00 στο Δέλτα Καλαμπάκας και τερματισμός στην Κεντρική Πλατεία όπου θα γίνει ομιλία.

Ειδικά καλούμε τους εργαζόμενους, τα εργατικά σωματεία, τους εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, τους μαζικούς φορείς, τη νεολαία, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, τους συνταξιούχους να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Γρηγόρη Λαμπράκη.

Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Δίνουμε τη μάχη ενάντια στους δυνάστες, στους ληστές-ιμπεριαλιστές που σέρνουν τους λαούς στο πολεμικό σφαγείο. Απεμπλοκή της Ελλάδας από όλους τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Κάτω τα χέρια από την Κούβα. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της Ιστορίας, που αντιστοιχεί στα συμφέροντα των λαών. Αυτό δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στη σύγχρονη αντιιμπεριαλιστική – αντιπολεμική δράση. Σ’ αυτό το δρόμο βαδίζουμε μαζικά στην Πορεία Ειρήνης.

Λεωφορείο θα αναχωρήσει από την Κεντρική Πλατεία για το Δέλτα Καλαμπάκας για δωρεάν μεταφορά των ειρηνοδρόμων στις 18.30.“